2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya'ya 88-83 yenilen A Milli Basketbol Takımı, ikinci oldu.

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, şu ifadeleri kullandı:

"Çok üzgünüm. Böylesine önemli bir finali son iki dakikaya kadar önde götürdük. Son saniyelerde kaybetmek önümüzdeki süreç için yorum yapmamı engelliyor. Önümüzdeki süreçte değerlendirmesini yaparız. Kaybettikten sonra asla pozitif düşünmem. Bugün pozitif şeyler konuşma günü değil. Önümüzdeki günlerde değerlendirmeyi yaparız yetkililerle..."

Öte yandan Ergin Ataman, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın (EuroBasket 2025) 'En iyi Başantrenörü' seçildi.