Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 16. haftasında sahasında Yunanistan ekibi Panathinaikos'u konuk etti. Mücadeleyi Panathinaikos 81-77 kazandı. Bu sonuçla birlikte bir maçı eksik olan Fenerbahçe Beko'nun 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi ve 6. mağlubiyetini yaşadı.

Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe ile oynanan maçın ardından sarı-lacivertli taraftarları kızdıracak sözler söyledi.

Ataman ailesine edilen küfürlere sitem ederek "Açıkçası çok üzgünüm. Maça değinirsek ilk yarıda çok iyi oynadık ama ikinci yarıya çok kötü başladık. Bir anda hücum etmeyi bıraktık, Fenerbahçe öne geçerek farkı açtı. Oyunun kontrolünü yitirdik. Bu bölümde neden anlamıyorum ama salondaki 10 bin eğitimsiz Fenerbahçe taraftarı, 88 yaşındaki eğitimli anneme yönelik tezahürat yapmaya başladı. Sonrasında ise Tanrı bize yardımcı oldu. Oyuncularımız şutları atmaya başladı, savunmada ise agresif oynadık. Tanrı bize yardım etti ve gereken cevabı sahada verdik. Bu kadar. Gerçekten bu eğitimsiz insanların tezahüratları için çok üzgünüm.'' diye konuştu.

'EUROLEAGE HAREKETE GEÇMELİ'

EuroLeague'e de isyan eden Ataman, ''Bence EuroLeague'de Türkçe bilen biri, bu tezahüratları değerlendirmeye almalı. Bu adil değil. Biz basketbol oynamak için buradayız, Türk Milli Takımı'nın koçu olduğum için gurur duyuyorum. Panathinaikos'ta yaptıklarımdan dolayı da gurur duyuyorum. Bu salondaki 10 bin kişi ise eğitimsiz insanlar. Söyleyeceklerim bu kadar.'' ifadelerini kullandı.