A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek finalinde karşılaşacakları Polonya'nın uzun yıllardır bir arada oynayan ciddi bir takım olduğunu belirterek, iyi mücadele edip yarı finale yükselmek istediklerini söyledi.

Turnuvaya madalya hedefiyle geldiklerini hatırlatan Ergin Ataman, şunları kaydetti:

"Zaman zaman çok iyi basketbol oynadık. Son İsveç maçında oldukça zorlandık. Yarın da bu hedef doğrultusunda çeyrek final maçı oynayacağız. Karşımızda basketbolu iyi bilen, iyi organize olmuş ve sert savunma yapan bir Polonya takımı var. Grup maçlarında Slovenya ve İsrail gibi ciddi takımları yendiler. Son 16 turunda Bosna Hersek'i mağlup ederek çeyrek finale geldiler. Tanıdığımız oyuncular var. THY Avrupa Ligi'nden iyi tanıdığımız takımın en skorer oyuncusu Jordan Loyd var. Bunun dışında geçmişte benim takımım Panathinaikos'ta oynayan uzunları Balcerowski var. Ponitka tecrübeli bir oyuncu. Uzun yıllardır bir arada oynayan bir Polonya takımı var. Hazırız. Herhangi sıkıntılı bir durumumuz yok. Önemli bir maç. Kazanmak ve çok uzun yıllar sonra yarı finalde madalya peşinde koşmak için sahaya çıkacağız."

"Bu tamamen saçmalık"

Ergin Ataman, FIBA'nın EuroBasket 2001'de ve 2010 Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Takım ile EuroBasket 2025'te mücadele eden ay-yıldızlı ekibi karşılaştırdığı haberle ilgili bir soru üzerine şunları kaydetti:

"En iyi ya da en kötü takım olmamızla ilgili bir şey düşünmüyoruz. Madalya almak için buradayız. FIBA güç sıralaması gibi şeyleri yapmayı seviyor. Bu tamamen saçmalık. Gerçek olan sahada kazanmak. EuroBasket 2025'in sonunda gerçek sıralamayı göreceğiz."

"Polonya, bildiğimiz tarzda bir basketbol oynuyor"

Ergin Ataman, Polonya'nın sert oynadığını ve savunmada çok agresif olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Savunma prensibimiz daha çok kısa oyuncuları durdurmak. Umarım ters bir şeyle karşılaşmayız. Son İsveç maçında Hakanson çok canımızı yaktı. Polonya, bizim için analizi çok zor bir takım değil. Bildiğimiz tarzda bir basketbol oynuyorlar. Ponitka'nın pota altına girip pasör olarak oynadığı pozisyonlar var. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Skor ve pas üretiyorlar. Sert oynuyorlar. Ribauntlara gidiyorlar. Savunmaları çok agresif. Savunmamız kadar hücumda top ve iyi alan paylaşımı çok olacak çünkü savunmada çok hareket ediyorlar. Maçın başından itibaren iyi savunma yapıp, hızlı hücumlarla sayımızı arttırmamız gerekiyor."

"Herhangi bir ekstra baskı yok"

Deneyimli başantrenör, EuroBasket 2025'in favorilerinden Sırbistan ve Fransa'nın son 16 turunda elenmesinin üzerlerinde fazladan bir baskı oluşturmadığını vurguladı.

Son 8'de yer alan tüm takımların gücünü ispat ettiğini aktaran Ataman, "Favori 2 takım elendi ama şu an turnuvada 8 güçlü takım var. Finlandiya, Sırbistan'ı yendi. Gürcistan, Fransa'yı geçti. Yunanistan çok iyi bir takım. Almanya zaten turnuvanın favorileri arasında. Polonya da çok ciddi bir rakip. Hedefimiz belli. Bunun için geldik. Yarın da kazanmak için sahaya çıkacağız." şeklinde görüş belirtti.