Türkiye A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu maçında İsveç'i 85-79 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Başantrentör Ergin Ataman, FIBA'nın maç saati tercihini sert ifadelerle eleştirdi. Ataman, maç sonunda yaptığı açıklmada "Vücut ritmi diye bir şey var! Grup birincisi takımın maçını sabah 12:00'ye koyarsanız kötü başlarız! Bunu bekliyordum. FIBA'nın bize yaptığı ikinci saçmalık! Sabahın köründe oyuncuları buraya maça getiriyorsunuz. FIBA'ya teessüf ediyorum! Neyse amaçlarına ulaşamadılar." dedi.

'BÖYLE SAATLERDE HER TAKIMIN ŞANSI OLUR'

Maçın yıldızı Alperen Şengün de maç saatine sitem etti. Yıldız oyuncu açıklamasında "Her gün iyi oynayacağız diye bir şey yok. Kötü günlerimizden biriydi. Bu saatten sonra hata lüksümüz yok. İkinci yarıda oyunu ele aldık. Takımı tebrik ediyorum. İsveç'ten çok daha iyi bir takımız. Saat 12'de maç. Böyle saatlerde her takımın şansı olabilir. İsveç o şansı gösterdi. İyi takım olduğumuz için maçtan vazgeçmedik, oyunda kaldık ve maçı kazandık" ifadelerini kullandı.