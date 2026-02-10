Türkiye Basketbol Federasyonu, EuroLeague ekiplerinden Panathinaikos ve A Milli Erkek Basketbol Takımı başantrenörü Ergin Ataman'ın annesi Gülten Ataman'ın vefat ettiğini bildirdi.
TBF'den yaplın açıklamada şu ifadelere yer verildi: "A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Ergin Ataman’ın annesi Gülten Ataman'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhumeye Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
Merhumenin cenazesi, 11 Şubat Çarşamba günü Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilecektir."