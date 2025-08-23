FIBA Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) öncesindeki son hazırlık maçında konuk ettiği Karadağ'ı 96-85 yenen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Ergin Ataman, Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maçın ilk yarısında savunmada sertlikten uzak olduklarını belirten Ataman, "Konsantrasyonumuz düşüktü. O yüzden özellikle ikili oyunlarda çok hata yaptık. Simonovic'in attığı üçlüklere engel olamadık ve ilk yarıda 49 sayı yedik. Bir türlü maçın temposunu yakalayamadık. İkinci yarı öncesinde devre arasında konuştuk. İkinci yarı daha sert, daha akıllı, oyun kuruculara baskı yaparak dış şutlara konsantre olarak kontrolü elimize aldık. Alperen ve Cedi'yi hücumda çok iyi kullandık. Netice olarak 3. ve 4. periyodun sonuna kadar ana rotasyondaki oyuncularla çok iyi oynadık. Şampiyonaya hazırız." diye konuştu.

Basketbolseverlerin, Basketbol Gelişim Merkezi'nde maçta oluşturduğu atmosferden de bahseden Ergin Ataman, "Roller yüzde 90 belli oldu. Bu akşam Larkin ile Ömer Faruk'u kullanmadık. Hafif rahatsızlıkları ve sakatlıkları vardı. Onların da katılmasıyla daha güçlü hale geleceğiz. Hedefimizi konuştuk, ilk maçtan itibaren her maçı kazanmak için mücadele edeceğiz. Bugün güzel bir atmosfer vardı. Hazırlık maçında, salon Türk bayraklarıyla doluydu. Taraftarlara teşekkür ediyorum. Güzel bir galibiyet oldu. Sonuçta Karadağ, şampiyonanın iddialı ekiplerinden biri. Kendi sahamızda biraz daha ileriye gidebildiğimizi gördük. Bu şekilde devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.