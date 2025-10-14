Yunanistan ekibi Panathinaikos'u çalıştıran Milli Takım koçu Ergin Ataman'ın futbolda harcanan paralara dikkat çekerek Galatasaray'a 'Avrupa' eleştirisi yapmasına Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan cevap gecikmedi.

İyi dost oldukları bilinen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la eski Galatasaray başantrenörü Ergin Ataman arasında 'eleştiri' konusu üzerinden soğuk rüzgarlar esmeye başladı. İki hocanın ilişkisini zedeleyen olay, Ergin Ataman'ın bir röportajda 'futbolda harcama ve Avrupa başarısızlığı' konusu üzerine kullandığı sözler oldu.

ATAMAN: 'YILLARDIR BAŞARI YOK'

Ataman, futbolda harcanan yüksel meblağlara dikkat çekerek, "Türkiye'de futbolun bir ekonomisi var. Harcanan milyonlarca dolar var. Avrupa'da bir başarı yok. Bakıyorsun benim de takımım Galatasaray, Osimhen 80 milyon Euro... Tamam da bu Türkiye şampiyonu olmak için mi bütün bunlar? Benim için kıstas Avrupa'da başarılı olmak. Avrupa'da katıldığın bir kupada yarı final oynayabilmek. İlla şampiyon olmak şart değil. Yıllardır bu sağlanmıyor" dedi.

OKAN BURUK: 'FUTBOLU ELEŞTİRMEK ÇOK KOLAY'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bu sözleri üzerine alındı. Buruk GS YouTube kanalında yaptığı söyleşide Ataman'ın bu sözlerine yanıt verdi:

"Futbolda transfer dönemi çok zor geçiyor. Keşke basketbol gibi istediğinizi alabilseniz. Bonservis yok, bir şey yok. Avrupa'da değerlilik yok mesela baskette. Futbol çok farklı. Çok fazla basketbol örneği verdim ama basketbolda çok eleştirilmiyorsunuz çünkü çok iyi bilinmiyor. Yani onu çok iyi anlayamıyorsunuz. Futbol o kadar basit ki. Futbolu eleştirmek kadar kolay bir şey yok."