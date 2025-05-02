Türk İş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü İstanbul'da kutladı.

Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay buradaki konuşmasında, alım gücünün zayıfladığını söyleyerek, "Aldığımız ücretler düşüyor, işçiler olarak çalışıyoruz, üretiyoruz, ekonomiyi büyütüyoruz. Her gün fakirleşiyoruz. Biz fakirleşirken zenginliğine zenginlik katanların sayısı artıyor. Ülkemizin imkanlarını kullanarak refahını artıranlar doğru dürüst vergi vermiyorlar. Vergi yükü, ücretli çalışanların sırtına yüklenmeye devam ediyor. Ücretimiz elimize geçmeden kesintiye uğramaya devam ediyor. Vergi kesintisi, bir yandan artan fiyatlar belimizi büküyor. Ücret alırken vergi ödediğimiz gibi, harcama yaparken de vergi ödemeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Türk İş olarak 50 yıldır asgari ücret pazarlığında masaya oturduklarını ancak asgari ücret komisyonuyla ilgili kanun değişmeden asgari ücret görüşmelerine katılmama kararı aldıklarını belirten Atalay, şöyle devam etti:

"Asgari ücrette 50 senedir Türk İş masada. Öyle bir yapı var ki 15 kişi, 5 işveren, 5 hükümet temsilcisi yan yana geliyor, istediğini yapıyor. Açıkladık sene başında, bu kanun değişmeden, asgari ücret görüşmelerine katılmayacağız. Bu günahın sorumlusu biz değiliz. Otursunlar, kendileri ne gerekiyorsa yapsınlar. Şu anda bu parayla geçinmeyi bırakın, bir hafta geçiremezsiniz. Onun için bununla ilgili yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Vergiyle ilgili çözüm bekliyoruz, staj mağdurlarının problemiyle ilgili çözüm bekliyoruz. Kamu sözleşmeleriyle ilgili çözüm bekliyoruz, adalet istiyoruz, demokrasi istiyoruz, insan haklarına sonuna kadar sahip çıkılmasını istiyoruz."

Atalay, emekliye verilen ücretin Türkiye'ye yakışan bir ücret olmadığını dile getirerek, "İşçinin meselesini anlatırken, emekli de bizim abimiz, bizim kardeşimiz. Emekliler 14 bin lirayla üç gün geçinemez. Bu rakam ayıp bir rakam, bu rakam ülkeye yakışmıyor. Bu rakam emekliye yakışmıyor. Emekliye bir an evvel yaşayabilecek bir ücret verin, dayanma güçleri kalmadı" dedi.

Alana gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e teşekkür eden Atalay, toplu iş sözleşmeleri konusunda destek talebinde bulundu.