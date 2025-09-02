Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'de teknik direktör değişikliği yaşandı. Alman kulübü, sezon başında göreve getirdiği Erik ten Hag ile yollarını ayırdığını resmi olarak açıkladı.

SADECE 3 MAÇTA TAKIMIN BAŞINDA KALDI

Hollandalı teknik adam, Leverkusen’in başında yalnızca 3 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde eden 55 yaşındaki çalıştırıcının performansı beklentilerin altında kaldı.

BUNDESLIGA TARİHİNE GEÇTİ

Erik ten Hag, Bundesliga tarihinde ilk iki haftanın ardından görevine son verilen ilk teknik direktör olarak da tarihe geçti. Bu ayrılığın Leverkusen’in uzun vadeli planlarını nasıl etkileyeceği merak konusu.

6 MİLYON EURO TAZMİNAT

Alman basınından Bild’in haberine göre; Leverkusen, sözleşmesini erken feshettiği ten Hag’a 6 milyon Euro tazminat ödeyecek. Bu rakam, kulübün sezon başında yaptığı teknik direktör yatırımının karşılıksız kaldığını da gözler önüne serdi. Erik ten Hag daha önce Go Ahead Eagles, Utrecht, Ajax ve son olarak Manchester United gibi önemli takımlarda görev almıştı. 1 Temmuz’da Bayer Leverkusen’in başına geçen deneyimli çalıştırıcı, sadece iki ay görevde kalabildi.