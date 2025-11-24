'Müzeyi Ele Geçirme Günü' kapsamında çocuklar, gişeden rehberliğe, sosyal medyadan koleksiyon yönetimine kadar farklı birimlerde sorumluluk üstlendi.

Projeyi 2019'da başlatan Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi altıncı kez etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Müzenin etkinlik ve proje yöneticisi Pelin Okvuran şöyle konuştu:

"Müzeleri Ele Geçirme Günü' aslında İngiltere menşeli 'Kids in Museums' kuruluşunun uzun yıllardır yaptığı bir proje. Biz 2019'dan bu yana gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de ilk gerçekleştiren müze de biziz."

"Rehberlik, koleksiyon yöneticiliği, yöneticilik yapıyorlar, kafede, gişede çalışıyorlar, güvenlik görevlisi oluyorlar. Aslında kısaca müzeyi tam anlamıyla tanıyorlar. Müzelerde neler yapılıyor, bunu görüyorlar bir gün boyunca."

"Hepsi de gün sonunda çok mutlu ayrılıyorlar. Birlikte de bir şeyler üretiyorlar, tek başlarına müzedeki profesyonellerle de görevler yürütüyorlar ve hepsini de sosyal medyadan genellikle paylaşıyoruz."

Etkinliğe katılan çocuklardan Derin Gülşen de şunları söyledi:

"Ben sosyal medya sorumlusu oldum. Sosyal medya hakkında ilk önce birkaç şey araştırdık, ne yapabiliriz diye."

"Sonra bütün arkadaşlarımı barındıran birkaç video yaptık ve Erimtan’ın kendi hesabında birkaç paylaşımda bulunduk bugün. Ben çok eğlendim doğrusu. Şimdi ikinci görevimdeyim. Birkaç replika ürün için katalog hazırlıyorum."