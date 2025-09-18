Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın başvurusu üzerine, Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, söz konusu şarkının “kamu düzeni ve aile yapısına aykırı” olduğu gerekçesiyle erişim engeli kararı verdi. Kararın ardından sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yapan Matiz, sanatın özüne vurgu yaparak, şarkılarının kasıtlı olarak çarpıtıldığını dile getirdi.

“Metaforlarla Bir Aşk Hikâyesi”

Matiz, açıklamasında şarkının aslında halk edebiyatı geleneğine yaslanan metaforlarla örülü bir aşk hikâyesini anlattığını belirtti:

“Benim yazım tarzımla ortaya çıkan eserlerde herkes kendine dair anlamlar bulabilir. Sanatın çekiciliği de burada. Bu şarkıda geçen ‘toy bebe’, aslında ‘ham, hayattan dersini almamış ruh’ anlamı taşır.”

Ünlü sanatçı ayrıca, “kuşun hem yuva kuran hem de göğe uçan bir varlık” olduğunu örnek göstererek şarkıdaki imgelerin günlük hayatın doğal parçaları olduğunu ifade etti.

“Asıl Dertlerimiz Varken…”

Matiz, gündemin bir şarkıya kilitlenmesini de eleştirdi:

“Sofrada bereket, sokakta selamet, insanda dürüstlük gibi gerçek dertlerimiz varken, günlerdir şarkı sözlerim tartışılıyor. Bu algı çabaları, aklıselim birinin anlayamayacağı derecede art niyetli.”

“Kamu Düzeni Bir Şarkıyla Bozulmaz”

Sanatçı, şarkının toplumsal düzeni bozacak güçte olmadığını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

“Kamu düzeni ve genel sağlığımızın bir şarkıyla sarsılacak kadar kırılgan olmadığına inanmak istiyorum. Bu süreçte zihni ve kalbi rencide olan tüm sevenlerime yürekten sarılıyorum.”