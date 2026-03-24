Antarktika'nın doğu kesiminde yer alan Wikes Havzası'nda ''Polar Horizon 2026'' adlı ortak çalışmada kullanılan uzaktan algılama görevinde MCoRDS isimli çok kanallı radar derinlik tarama sistemi buzulların yaklaşık 32 metre derinliğinde yapısal bir anomalinin varlığını ortaya koydu. Bilim insanlarının dikkatini çeken kısım ise bu anomalinin çevredeki jeolojik diğer yapılar gibi bir görüntüsünün olmaması.

TARİH ÖNCESİNE AİT YAPI OLABİLİR

Elde edilen verilere göre anomali 45 metre dik duvarlara sahip ve dik açılı geometrik bir halde. Bu ise yapının standart buzul altı aşınma süreçleri le oluşmuş olma ihtimalini zayıflatan bir durum. Havadan yapılan ölçümlere göre bölgede yüksek yoğunluklu bazalt ve kompakt kireçtaşı gibi materyallerin varlığı da bulunuyor. Radar analizlerinde ise 1.2 kilometreden bile daha geniş bir çapa yaylan çokgen bir yapı bulundu.

Klasik jeolojide bu gibi yapılar kolon bazalt benzeri doğal süreçler ile açıklansa da keşfedilen yapının düzenli ve keskin hatlarının olması farklı tartışmalara yol açıyor. Bu tartışmaların odağında ise eski bir buzul öncesi döneme ait yapı ya da kapalı alan sistemi gibi düşüneler var.

BUZLAR ERİYİNCE ORTAYA ÇIKTI

Antarktika'nın yapısı genel itibari ile üst kısımda kalın ve beyaz buz katmanı, altında ise daha sert yapıdaki oluşumlar yer alıyor. Bilim inanları buz katmanlarının altını röntgen teknolojisiyle inceleyerek alt kısımda yer alan yapılar hakkında bilgilere ulaşabiliyor. Bu çalışmada ise normalde görülen düzensiz bir yapı yerine oldukça üzgün, geometrik bir şekil görüldü.

Sanki buzların altında el ile yapılmış bir şey var gibi duran bu yapının incelenmesi ise buzulların erimesi sonrasında ortaya çıkıyor. Belki binlerce belki milyonlara yıldır gizemini koruyan bu yapı araştırılmaya başlandı.

BUZULLARDAN ÖNCESİNE AİT İZLER

Bölgede yapılan ilk sondajlama çalışmalarına göre 15 milyon yıl öncesine ait bir ılıman iklim bitkilerine dayandırılan polenler bulundu. Bu bulgu bölgenin her zaman buzlarla kaplı olmadığını gösteriyor. Ancak keşfedilen yapı polen katmanlarının da üstüne yer aldığı için net bir tarihlendirme çalışması henüz yapılamadı. Eğer yapı üzerinde yürütülen çalışmalar yapıda düzenli boşluklar görülürse bunun bir jeoloji keşfinden çok daha fazlası olduğunu doğrulayabilir.

DOĞAL AMA SIRA DIŞI DA OLABİLİR

Araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmaya göre yapı 300 metrelik buzun altında büyük, düzenli ve simetrik formunu koruyor. Doğal kaya oluşumlarından farklı özellikler taşıyan yağı için en güçlü teori nadir görülen ama doğal süreçler ile ortaya çıkan bir volkanik plato ya da kıtasal kabuk parçası olması yönünde. Ancak bu da henüz teoride kalmış bir düşünce.