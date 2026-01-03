ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu kaçırması gündemin merkezine oturdu.

"YANKEE'LERİN KADERİ VİETNAMI YAŞAMAK OLACAK"

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Erdoğan’ın dostu, barış meleği görünümlü katil Trump ve emrindeki haydutlar Venezuela’ya bombalarla 'demokrasi' götürmeye kalkıyor. Biliyoruz ki bu emperyalist saldırının arkaplanında ABD’nin Latin Amerika’yı babasının çiftliği zannetmesi, Venezuela’nın doğal kaynaklarını kendi malı gibi görmesi yatıyor. Suriye’de, Filistin’de, Irak’ta çoluk çocuk demeden katliamlar yaparken hep böyle düşünüyordu şımarık işgalci sürüsü! İşgalciler karşısında Venezuela halkıyla dayanışma duygularımızı paylaşıyorum. Gönülden inanarak söylüyorum: Tüm dünya emekçilerinin kararlı direnişiyle Yankee’lerin kaderi yeni Vietnam’lar yaşamak olacaktır."

"ABD VENEZUELA'YI TESLİM ALAMAZ"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in açıklamasının öne çıkan kısımları şöyle:

"ABD Venezuela’yı teslim alamaz!

ABD saldırısına direnen Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti’nin halkıyla beraberiz.

Nicolas Maduro’yu, ekonomik ambargolarla, darbe tezgahlarıyla deviremediler, ABD silahlarıyla da deviremeyecekler. Kahraman Venezuela halkı bu saldırıyı da püskürtecektir.

Venezuela’nın geleceği parlaktır ancak ABD iç çatışmalara, iç savaşlara gidiyor geleceği karanlıktır."