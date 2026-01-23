'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde canlandırdığı 'Ali Kaptan' karakteriyle şöhreti yakalayan şimdilerde de 'Teşkilat'ta rol alan Erkan Petekkaya, annesi Şerife Petekkaya'yı Alzheimer sebebiyle 2020'de, demans hastası babası Akın Petekkaya'yı ise 2024'te toprağa vermişti.

"Alzheimer çok zor bir hastalıkmış. Annem o yüzden öldü" diyen Petekkaya, annesinin kendisini unuttuğu günü de anlattı.

Oyuncu "Annemin beni unutması çok acıydı. Zaten çok kötü bir şeydi. Annem bahçede oturuyordu. Ben bir yere gittim geldim. Gittiğimde bir şey yoktu. Geldiğimde beni tanımadı, 'Sen kimsin?' dedi. O gün her şey bitti. Çok zor bir şey. O rahatsızlığın aslında zorluğunu çeken yakını. Türkiye Alzheimer Derneği'ne insanların daha çok ilgi göstermesini isterim. Dilerim buradan birileri duyuyorsa bizi eğer... Çünkü yaşlıların hastalığı gibi görünen ama aslında gerçekten çok zor bir şey. Evdeki çocukları da bütün aileyi, bütün sülaleyi, her şeyi etkileyen bir rahatsızlık" ifadelerini kullandı.

"KÜFÜRLERİ SEVABA ÇEVİRDİM"

Alzheimer'ın bakıma muhtaç bir hastalık olduğunu söyleyen Erkan Petekkaya, avukatıyla konuşup kendisine sosyal medya üzerinden küfür ve hakaret edenlere dava açtığını ve aldığı tazminatları Alzheimer Derneği'ne bağışladığını açıkladı.

Ünlü isim, "Bana yapılan küfürlerin hepsini sevaba çevirdim böylece" dedi.