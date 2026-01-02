Elif Kumal, erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla 27 Aralık’ta, Kapıdağ Yarımadası’ndaki Yukarıyapıcı Göleti kıyısına kamp yapmaya gitti.

28 Aralık saat 12.09’da 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Enis G., kız arkadaşı Elif Kumal ile aralarında tartışma çıktığını, tartışmanın ardından Kumal’ın 16 ATB 289 plakalı aracıyla gece saatlerinde kamp alanından ayrıldığını ve haber alamadığını söyledi.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Kumal’ın aracının Erdek veya Bandırma yönüne gittiğini gösteren herhangi bir görüntüye ulaşamadı. Jandarma ekipleri, geniş çaplı arama çalışması başlattı.

KURBAĞA ADAMLAR İLE SAK TİMLERİ DENİZDE ARADI

Çanakkale ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü’ne bağlı ‘kurbağa adamlar’ bölgeye sevk edilirken, Yukarıyapıcı Göleti’nde yapılan dalışlardan sonuç alınamadı. Deniz polisi ile Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timleri (SAK) göletteki aramalarını sürdürürken, Kapıdağ Yarımadası’nın sahiliyle, denizde de arama çalışması başlatıldı.

5 İLDEN TAKVİYE EKİP SEVK EDİLDİ

Çanakkale, İzmir, Manisa, Afyonkarahisar ve Bursa’dan AFAD ekipleri ile jandarma komando timleri ve Bursa’daki sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama-kurtarma ekipleri de bölgeye takviye olarak sevk edildi. 239 personel ve 48 araç sahada arama çalışmalarını sürdürüyor. ATV ve motokrosçularla birlikte sayı 300’ü geçerken, 7 dron ve jandarmanın iz takip köpeği de çalışmalara destek veriyor.

EKİPLERİN TELEFONUNA AFAD’IN İZ ÇİZME PROGRAMI YÜKLENDİ

Arama çalışmalarında AFAD’ın iz çizme programı da kullanılıyor.

Program arama çalışmalarına katılan her personelin telefonuna yüklenirken, AFAD ekiplerinin Google Harita üzerinden çizdiği ve arama-kurtarma ekiplerine tahsis ettiği alanın doldurulması isteniyor.

Her ekip, kendisi için belirlenen alanı tarıyor. Ekiplerin arama çalışmaları sonunda getirdiği izlekler, iz çizme programı üzerinden haritaya yapıştırılarak, taranan alan kırmızı çizgiyle dolduruluyor.

Bu sayede harita üzerindeki girilmeyen alanlarda bir sonraki günün planlaması yapılıyor. Aynı yerin aranmasının önüne geçilirken, gözden kaçma ihtimaline karşı, taranan alanlar farklı ekipler tarafından da aranıyor.

Bölgede çalışmalarını sürdüren ekipler, DHA muhabirine telefonda yaptığı açıklamada, şu ana kadar hiçbir ize rastlanmamasının anormal bir durum olduğunu söyledi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu’nun açıklamasında ‘kılçık’ olarak tabir ettiği ara yolların da adım adım arandığını, ancak ne Elif’e ne de kaza yapmış olabileceği ihtimaline karşı otomobiline ait bir emare bulunamadığı da belirtildi.

ARAMALAR DEVAM EDİYOR

Elif Kumal’ı arama çalışmaları 6’ncı gününde de karadan, denizden ve havadan dron desteği ile devam ediyor. Kumal’ın ağabeyi ve yengesi ile onların 2 arkadaşının da arama çalışmalarını bölgede takip ettiği öğrenildi.

Bandırma’da tavuk fabrikasında yönetici olduğu öğrenilen Elif Kumal’ın cep telefonundan kaybolduğu günden sonra hiçbir sinyal alınamazken, kullandığı otomobile ait olduğu değerlendirilen ve Kapıdağ Yarımadası'nda bulunan ön tampon parçası üzerinde yapılan incelemede, tamponun araca ait olmadığı belirlendi.

SORUŞTURMADA GİZLİLİK KARARI ALINDI

Erdek Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen ve gizlilik kararı alınan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve ifadesinde, kavga ettiği kız arkadaşı Elif’in, otomobiline binip, kamp alanından ayrıldığını söyleyen Enis G. dün adliyeye sevk edildi.

Yüzünde tırnak izleri olduğu da iddia edilen Enis G., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

‘UMARIM Kİ KAÇIRIP, BİR YERE SAKLAMIŞTIR’

Elif Kumal’ı arama çalışmaları sürerken, yengesi Fatma Kumal,konuştu. Fatma Kumal, “Hiçbir iz yok, sıfır iz. Görgü tanığı bile bulamıyoruz. İnsanlar korkuyor mu, çekiniyor mu bilmiyoruz. 6’ncı gün artık bir insanın yaşama olanağının sıfır olduğu, cesedin bozulabileceği, ceset varsa ortada. Umarım ki kaçırmıştır, bir yere saklamıştır. Çıkarsın. Ben cesedimi bile tek parça bulamayacak durumdayım şu an, ceset varsa ortada” diye konuştu.

‘DARP EDİP, SAÇINDAN TUTARAK YERDE SÜRÜKLEMİŞ’

Elif ile erkek arkadaşı Enis G.’nin 1 yıldan uzun bir süredir beraber olduğunu söyleyen Fatma Kumal, şüpheli ile arkadaşının adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Kumal, kamp alanında bulunan Yavuz isimli arkadaşlarının Elif’in darbedildiğine ve şiddet gördüğüne şahit olduğunu belirterek, “Darp var, bunu ifadesinde belirtmiş. Bu nasıl salınır, nasıl salınır. Bunun ben başka birini darbetmeyeceğini, akıl sağlığının yerinde olduğunu nereden bileyim. Üstünde çizik olduğunu, saldırdığını, yanındaki arkadaşları ifadesinde hepsini söylemiş. İleri derecede darp olduğunu, Elif’in üstünün başının çamur içinde kaldığını, sürüklendiğini, saçının yolunduğunu söylemiş. İnsan sevdiğine nasıl zarar verir” dedi.

‘ELİF’İ ÖLDÜRÜP GÖMDÜLERSE, KOCA ARABAYI NE YAPTILAR’

Eşi İbrahim Kumal ile birlikte Konya’dan gelerek arama çalışmalarını yerinde takip ettiklerini kaydeden Fatma Kumal, “6 gün kısa bir süre değil. Her kayıp bulunuyor, Elif’in arabası bile yok, bulunamadı. Elif’i öldürüp, bir çukura atıp, gömdüler, üstünü kapattılar diyelim, koca arabayı ne yaptılar” ifadelerini kullandı.

‘SAÇ TELİ BİLE YOK’

Endişelerinin her geçen dakika arttığını belirten Fatma Kumal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Halkımızdan destek, yardım bekliyoruz. Aramalar hızlı bir şekilde, ilgili bir şekilde devam ediyor fakat 6’ncı günü kaybımızın, endişelerimiz giderek artıyor. Suçlu durumdaki kişi salınmış vaziyette, yanındaki kişi de aynı şekilde. Kardeşimiz onların yanından kayboldu. Nereye sakladılar, bu araba nerede, Elif nerede? Bir an önce bize bulun getirin. İnsanlar böyle suçluyken, elini kolunu sallayıp dolaşsın istemiyorum. Cezaları neyse çeksinler. Sadece Elif’in, arabanın ortadan yok oluşu değil, darbedilişi de mevcut. Herkes cezasını çeksin. Kimse kimseye yardım yataklık etmesin. 6 gündür en ufak bir iz, saç teli bile yok. Koca araba yok. Bizim kızımız yok.”

‘CİNAYET OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ’

Elif’in ağabeyi İbrahim Kumal ise “6 gündür hiçbir iz, en ufacık bir haber bile yok. Artık basit bir kayıp vakası değil. Biz cinayet olduğunu düşünüyoruz. Organize bir iş olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Öte yandan Bandırma’da annesi ile birlikte yaşayan Elif Kumal’ın bir ağabeyinin olduğu ve 2 yaşındayken, polis memuru olan babası Mustafa Kumal’ı kaybettiği öğrenildi.