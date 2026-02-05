Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin’in uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından kamuoyunda büyük bir tartışma başladı. Gezgin’in Metris Cezaevi’nde erkeklerin bulunduğu koğuşa konulduğu yönündeki iddialar, özellikle sosyal medyada ve çeşitli haber mecralarında geniş yankı buldu. Gazeteci Barış Terkoğlu, konunun hassasiyeti üzerine Adalet Bakanlığı yetkilileriyle iletişime geçerek iddiaların perde arkasını sorguladı.

TEK KİŞİLİK BÖLÜME ALINDI



Adalet Bakanlığı yetkilileri, Yeni Şafak muhabiri Burak Doğan tarafından gündeme getirilen "erkek koğuşuna konuldu" iddiasının gerçeği yansıtmadığını net bir dille ifade etti. Gazeteci Barış Terkoğlu’nun aktardığı bilgilere göre bakanlık, bu tür durumlarda izlenen standart prosedürü hatırlatarak Gezgin'in özel bir statüde tutulduğunu belirtti. Bakanlık yetkilileri, tutuklanan kişinin kimliği ve durumu göz önünde bulundurularak, güvenlik ve mahremiyet gerekçesiyle tek kişilik bölüme alındığını açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI



Mükremin Gezgin hakkındaki hukuki süreç, ünlülere yönelik yürütülen kapsamlı bir uyuşturucu operasyonuyla başladı. Gözaltına alınan fenomenin, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak suçlamasının yanı sıra fuhuşa teşvik, aracılık veya yer temin etmek gibi ciddi iddialarla tutuklandığı bildirildi. Soruşturma derinleşirken, Gezgin’in cezaevindeki koşulları hakkında çıkan asılsız haberlerin önüne geçmek amacıyla yapılan bu resmi açıklama, tartışmalara son noktayı koydu.



Konuya ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Barış Terkoğlu, cezaevi koşullarının suçlamalardan bağımsız olarak insan onuruna uygun olması gerektiğine dikkat çekti. Bakanlığın verdiği yanıtın hukuki ve insani açıdan doğru bir yaklaşım olduğunu belirten Terkoğlu, mahkumlara yönelik muamelenin dış dünyadaki gibi evrensel haklar çerçevesinde yürütülmesinin önemine vurgu yaptı.