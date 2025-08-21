Cezayirli boksör İman Halif, Paris 2024’te altın madalya ile şampiyon olmuştu. Ancak cinsiyet testi tartışmaları gölgesinde geçen süreçten sonra ringe dönmedi. Halif, sosyal medyada “Zor bir dönemden geçiyorum” dedi ve yeni görünümüyle karşımıza çıktı.
Halif’in makyajlı, uzun saçlı karesi yankı uyandırdı. Dünya Boks Federasyonu’nun genetik testi kararının ardından dönüş planını erteleyen sporcu, “Her düşüş yeni yükselişin habercisi” dedi. Halif, 2028 Los Angeles Olimpiyatları’na katılmayı hedefliyor.