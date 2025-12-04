Son yıllarda dikkat çeken bu toplumsal değişim, Letonya’daki kadınların sosyal hayatını doğrudan etkiliyor. Kadınların eğitim ve sağlık koşulları daha iyi olmasına karşın, erkeklerin genç yaşta hayatını kaybetmesi ülkenin demografik yapısını belirgin biçimde değiştiriyor.

29 yaşındaki Dania, çalıştığı festivallerde personelin büyük çoğunluğunun kadın olduğunu vurgulayarak yaşadığı durumu şöyle anlatıyor:

“Bir sorun yok elbette ama ortamda biraz da erkek olsa daha dengeli olurdu. En azından sohbet edecek, flört edebilecek biri bulunurdu.”

“Burada erkek bulmak gerçekten zor”

Dania’nın arkadaşı Zane ise birçok kadının partner bulabilmek için başka ülkelere yöneldiğini belirtiyor:

“Çevremdeki herkes ilişkilerini yurtdışında kuruyor. Burada erkek bulmak gerçekten zor.”

Yeni trend: Bir saatlik koca

Ülkedeki erkek eksikliği, Letonya’da ilginç bir hizmet sektörünün doğmasına neden oldu: “Bir saatlik koca” uygulaması. Bu hizmet, kadınların evdeki küçük tamirat ve bakım işleri için uygun fiyatlarla usta çağırmasına imkan sağlıyor. Birkaç euro karşılığında musluk tamiri, TV montajı, mobilya kurulumu, elektrik işleri hatta ağır eşya taşıma gibi işler için profesyoneller eve geliyor.

Bazı şirketler, haftanın her günü “altın elli” olarak nitelendirilen ustaları kadınların evine yönlendirirken, bazı firmalar talep oluşturan kadınlara en geç bir saat içinde hizmet sunuyor.

Letonya’da erkek nüfusu neden azalıyor?

Sosyolog Baiba Bela, ülkedeki erkek nüfusundaki düşüşü şu sözlerle özetliyor:

“30–40 yaş aralığında erkeklerin ölüm oranı, kadınlardan üç kat daha yüksek. Bunun temel sebepleri alkol kullanımı, trafik kazaları ve iş kazaları.”

30 yaşın altındakiler arasında kadınlardan 9 bin daha fazla erkek var. Ancak 30 ila 39 yaşları arasında kadın sayısı erkeklerden 3 bin daha fazla.

Kadınların ortalama yaşam süresi ise erkeklerden 11 yıl daha fazla.