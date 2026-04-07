Uzmanlar, erkeklerde kellik ve saç dökülmesini hızlandıran bazı içeceklerin belirgin etkisini ortaya çıkardı. Özellikle düzenli olarak tüketilen belirli içeceklerin, saç foliküllerini olumsuz etkileyerek saç dökülmesi riskini artırabileceği tespit edildi.

Peki, hangi içecekler kelliğe yol açıyor? İşte o liste...

ALKOL

Aşırı alkol tüketimi, saç dökülmesini tetikleyen önemli faktörlerden biri. Fazla alkol, vücudun gerekli vitamin ve mineralleri emmesini zorlaştırır. Bu da saç köklerini zayıflatır ve sağlıklı saç büyümesini engeller.

KAHVE

Her gün milyonlarca kişinin tükettiği kahve, aşırı tüketildiğinde erkeklerde saç dökülmesi riskini artırabiliyor. Bazı araştırmalar, fazla kahve tüketiminin bu konuda olumsuz etki yarattığını gösteriyor.

YEŞİL ÇAY

Antioksidan açısından zengin olmasıyla bilinen yeşil çay bile aşırı tüketildiğinde sorun yaratabiliyor. Özellikle çok sıcak içilen çayların düzenli ve fazla tüketimi, saç dökülmesini tetikleyebiliyor.

ŞEKERLİ İÇECEKLER

Gazlı içecekler, meyve suları ve diğer şekerli içecekler de saç sağlığı için risk taşıyor. Yüksek şeker içeriği, hormon dengesini bozarak dolaylı yoldan saç dökülmesine katkıda bulunabiliyor.