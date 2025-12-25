Uzmanlara göre ayrılık süreci kadınlar ve erkekler için farklı şekilde ilerliyor. Erkekler ayrılığın ilk döneminde özgürlük hissiyle rahatlama yaşıyor. Kadınlar ise aynı dönemde daha yoğun bir duygusal kırılma sürecinden geçiyor. Ancak zaman ilerledikçe tablo değişiyor. Kadınlar yaşadıkları duygusal süreci geride bırakıyor, kendilerine odaklanıyor ve yeni bir denge kuruyor. Bu değişim, erkeklerin bakış açısını da etkiliyor.

KADININ TUTUMU ERKEĞİN KARARINI ETKİLİYOR

Psikologlar, ayrılık sonrası kadının sergilediği tavrın erkeğin geri dönme isteğinde belirleyici olduğunu vurguluyor. Kadın, ayrılık sonrasında sakinliğini koruyor, çatışmacı bir tutum sergilemiyor ve kendi hayatını inşa etmeye devam ediyorsa, bu durum erkekte güçlü bir etki yaratıyor. Bağımsız, dengeli ve özgüvenli bir duruş, erkek açısından yeniden kazanılması gereken bir değer algısı oluşturuyor.

GÜVEN VE KAYBETME KORKUSU ÖNE ÇIKIYOR

Uzmanlara göre erkeklerin eski ilişkilere dönme eğiliminde güven duygusu da önemli rol oynuyor. Daha önce kurulan bağ, tanıdıklık ve duygusal güven hissi, yeni bir ilişkiye başlamaya kıyasla daha az riskli görülüyor. Bunun yanı sıra erkek, ayrılığın ardından eski partnerinin değerini daha net fark ediyor ve onu tamamen kaybetme korkusu yaşayabiliyor.

GERİ DÖNÜŞÜ TETİKLEYEN ANA FAKTÖR DEĞİŞİM

Psikologlar, erkeklerin geri dönüş kararının çoğu zaman pişmanlıktan değil, değişimi fark etmekten kaynaklandığını belirtiyor. Kadının ayrılık sonrası güçlenmesi, hayatını yoluna koyması ve duygusal olarak mesafe kazanması, erkekte “yeniden deneme” isteğini tetikliyor. Bu durumun, ilişkinin geleceği açısından her zaman olumlu sonuçlar doğurmadığı da özellikle vurgulanıyor.