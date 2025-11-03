Araştırmada, egzersiz sıklığı ile kalp hastalığı riskinin cinsiyetle ilişkisi incelendi. İngiltere’den 37 ila 73 yaşları arasındaki yaklaşık 85 bin gönüllü katılımcı üzerinde yürütülen çalışmada, katılımcıların bileklerine ivmeölçer cihazları takılarak bir hafta boyunca fiziksel aktiviteleri ölçüldü.

Bilim insanları, yaklaşık 8 yıl boyunca toplanan verileri analiz ederek egzersiz süresi ile kalp hastalığı arasındaki bağlantıyı değerlendirdi. Bulgulara göre, kadınlar haftada yaklaşık 4 saat orta veya yüksek tempolu egzersiz yaptığında koroner kalp hastalığı riskleri yaklaşık yüzde 30 oranında azalıyor. Aynı etkiyi elde edebilmek için erkeklerin haftada yaklaşık 9 saat benzer tempoda fiziksel aktivite yapması gerektiği belirlendi.

Ayrıca çalışmada, kalp rahatsızlığı bulunan bireylerde ölüm riskini azaltmak için kadınların haftada ortalama 51 dakika, erkeklerin ise yaklaşık 85 dakika egzersiz yapmasının yeterli olabileceği ifade edildi.

Araştırmanın sonuçları, dünyanın önde gelen bilim dergilerinden Nature’da yayımlandı.