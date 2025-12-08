Evrimsel Biyolog Jenny Graves, cinsiyetleri etkileyen çarpıcı bir iddia ortaya attı. Buna göre Y kromozomun genlerinin yüzde 97'sinin kaybedildiği hata birkaç milyon yıl içerisinde ise tamamen yok olacağı öne sürüldü. Fakat bazı türlerde Y kromozomu ortadan kalksa bile üremenin sürdürülebileceği ifade ediliyor.

Erkek cinsiyetini belirleyen Y kromozomunun atalardan gelen genlerin yüzde 97'sini yok olduğunu belirten Biyolog Graves, bu kaybın sürmesinin ise birkaç milyon yıl içinde tamamlanacağını iddia etti.

Y KROMOZOMU BİRKAÇ MİLYON YIL SONRA BİTİYOR MU?

Cinsiyet belirleme mekanizması, annenin her zaman X kromozomu aktarması babanın ise X ya da Y kromozomunu iletmesiyle gerçekleşir. Baba X aktardığında kız çocuk Y aktardığında ise bebek erkek olarak dünyaya geliyor. X kromozomun Y'ye göre daha büyük olduğu bundan dolayı erkek çocuklarda anneden gelen genetik materyalin daha fazla olduğu belirtildi.

ScienceAlert'in aktardığı bilgiye göre Graves’in tartışmalı hesaplaması, insanlık tarihinin son 300 milyon yılına bakıldığında Y kromozomunun ciddi oranda gen kaybı yaşadığını gösteriyor. İnsanların 5 ya da 6 yıl milyon yıl sonra erkeklerin yol olmasından endişe etmesinin kendisini şaşırttığını ifade eden Graves, "Biz sadece 0,1 milyon yıldır insanız; önümüzdeki yüzyılı atlatabilirsek bile şanslıyız" diye konuştu.

ERKEKLİK TAMAMEN YOK OLMAYABİLİR

Bunun yanı sıra araştırmalara göre, bazı memeli türlerinde de Y kromozomunun tamamen yok olsa bile türlerin üremesinin devam etmesi bekleniyor.

Örneğin üç tür köstebek faresinin artık yalnızca X kromozomuna sahip olduğu, Y kromozomundaki cinsiyet belirleyici genlerin başka kromozomlara taşındığı tespit edildi. Buna rağmen bu türlerde hala erkeklik özellikleri ve üreme yeteneği korunmaya devam ediyor.

Japonya’daki Hokkaido Üniversitesi’nde yapılan araştırmalar da benzer sonuçlar ortaya çıktı. PNAS dergisinde 2020’de yayımlanan çalışma, 2 dikenli farenin Y kromozomlarını çoktan kaybettiğini ancak buna rağmen üremeyi sürdürebildiği belirtildi. Bilim insanlarına göre bu örnekler, Y kromozomu fonksiyonlarının başka kromozomlara aktarılması halinde insan türünde de erkekliğin tamamen yok olmayabileceğini işaret etmekte.