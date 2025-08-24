Amerikalıların emeklilik konusundaki hayalleriyle gerçekler arasındaki fark giderek açılıyor. Empower’ın 2 Haziran’da 1001 yetişkinle yaptığı ankette, katılımcılara “Emeklilik için ideal yaş sizce kaç?” sorusu yöneltildi. Yanıtların ortalaması ise 58 yaş olarak belirlendi.

Ancak bu yaş, mevcut emeklilik ortalamasının oldukça altında kalıyor. Boston College Emeklilik Araştırmaları Merkezi verilerine göre, 2024 yılı itibarıyla ABD’de erkekler ortalama 64 yaşında, kadınlar ise 62 yaşında emekli oluyor.

BEKLEDİKLERİ TARİHTEN DAHA ERKEN EMEKLİ OLDULAR

Transamerica Enstitüsü ve Transamerica Emeklilik Çalışmaları Merkezi’nin 2024 tarihli raporu, birçok kişinin planladığından daha erken emekli olduğunu gösteriyor. Rapora göre Amerikalıların yüzde 58’i beklediklerinden daha erken iş hayatından ayrılıyor.

Erken emekliliğin nedenlerine bakıldığında:

-Yüzde 46’sı sağlık sorunlarını,

-Yüzde 43’ü iş kaynaklı problemleri,

-Yüzde 20’si ise ailevi nedenleri öne sürüyor.

Dikkat çeken bir diğer veri ise, sadece yüzde 21’lik kesimin maddi olarak hazır olduğu için erken emekli olduğunu belirtmesi. Bu da gösteriyor ki, erken emeklilik çoğu kişi için bir tercih değil, zorunluluk.

HAYAL KURMAK YERİNE PLAN YAPIN

Uzmanlar, iş gücünden erken ayrılmanın sanıldığı kadar kolay olmadığını vurguluyor. Sağlık, iş güvencesi ve finansal istikrar gibi etkenler hesaba katıldığında, emeklilik yaşı çoğu kişi için beklentilerin üzerinde gerçekleşiyor.