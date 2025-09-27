Uzun süredir beklenen ev kadınlarına erken emeklilik düzenlemesi için somut adımlar atılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim öncesi vaatleri arasında yer alan uygulama için geri sayım başladı. Çalışmaların 2028’e kalmadan 2027’nin son çeyreğinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

GEC İ KMEN İ N SEBEB İ NE?

Türkiye Gazetesi yazarı SGK uzmanı İsa Karakaş’ın aktardığına göre, düzenlemenin hayata geçirilmesinde yaşanan gecikmenin başlıca sebepleri ekonomik öncelikler ve 6 Şubat depreminin yarattığı bütçe dengesi oldu. Hükümetin önceliği enflasyonla mücadeleye verilirken, ev kadınlarına yönelik düzenleme için çalışmalar bir süre ertelendi.

10 M İ LYONA YAKIN KADIN FAYDALANACAK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ülkede 42,6 milyon kadın bulunuyor. İş gücüne dahil olmayanların büyük kısmını oluşturan ev kadınlarının sayısı ise 9 milyonu aşıyor. Kayıt dışı geçici çalışanlar da eklendiğinde bu rakam 10 milyona yaklaşıyor. Düzenleme yürürlüğe girdiğinde milyonlarca ev kadını erken emeklilik hakkı elde edecek.

NASIL EMEKL İ OLUNACAK?

Düzenleme kapsamında ev kadınlarına hem prim desteği hem de çocuk sayısına göre yıpranma hakkı tanınacak. Bugün SGK’ya aylık ödenmesi gereken 8.321 TL primin 2.774 TL’si devlet tarafından karşılanacak. Böylece kadınlar yıllık 33 bin TL’yi aşkın avantaj sağlayacak.

Ayrıca çocuk sayısına göre %30, %60 ve %90 oranında yıpranma hakkı verilecek. Örneğin 3 çocuklu bir anneye %90 yıpranma hakkı tanındığında, prim günleri artacak ve emeklilik yaşı birkaç yıl öne çekilebilecek. Böylece kadınlar daha düşük maliyetle, daha kısa sürede emekliliğe kavuşacak.