İktidar, her seçim döneminde petrol ve doğalgaz buldurduğu Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nı (TPAO) bu yıl adeta paraya boğacak. TPAO’ya petrol ve doğalgaz yatırımlarını hızlandırması için 332 milyar 555 milyon liralık devasa ödenek tahsis edildi.

TPAO bu paranın 211 milyar 389 milyon lirasını Karadeniz’deki Sakarya doğalgaz sahasındaki 39 kuyunun tamamlanması ile sondajı için harcayacak. Ancak yerli ve milli doğalgazın çıkarılması için kullanılacak bu paranın 195.7 milyar lirası yurt dışından sağlanan ithal krediyle gerçekleştirilecek. İktidarın, olası bir erken seçime yetiştirebilmek için ‘yerli ve milli’ doğal gaza ithal kredi desteği almış olabileceği ifade ediliyor.

39 KUYU TAMAMLANACAK

TPAO’ya tahsis edilen 195 milyar 678 milyon liralık dış kredinin 69 milyar 885 milyon lirası Sakarya Faz-2 doğalgaz sahasının geliştirilmesi için kullanılacak. Bu sahaya 1.2 milyar lira da yerli kaynak sağlanacak. Böylece kredi ağırlıklı toplam yatırım 71 milyar 105 milyon lira olacak. İthal kredinin 125 milyar 793 milyon lirası da yine Sakarya Faz-3 doğalgaz sahasının geliştirilmesi için kullanılacak. Faz-3 sahasına yapılacak toplam yatırım ise yaklaşık 5 milyarlık yerli katkıyla 130 milyar 255 milyon lira olacak.

İki sahaya toplamda 195.7 milyar lirası dış kredi olmak üzere toplam 211 milyar 390 milyon liralık yatırım yapılacak. Bu parayla 7.620 metre arama sondajı, 1 milyon 826 bin 300 hektar alanda jeofizik etüt, 39 adet kuyunun tamamlanması ile 131 bin 345 metre üretim sondajı yapılacak.

Sondaj için 87 milyar TL



TPAO’ya ayrıca bu yıl 22 ildeki petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri ile 12 ildeki üretimleri için 107 milyar 232 milyon lira kaynak tahsis edildi.

TPAO bu paranın yaklaşık 87 milyar lirasını arama sondajları, etütler ve 215 kuyunun tamamlanmasına harcayacak.

Yaklaşık 18.5 milyar lirayla da 273 milyon metreküp doğalgaz ve 47.5 milyon varil ham petrolün üretimini sağlayacak. Ayrıca 77 kuyu tamamlanıp 164 bin metre üretim sondajı yapılacak.