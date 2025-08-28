Uzmanlar, yatmadan önce özellikle telefon ve bilgisayar ekranına bakmanın vücudu ciddi şekilde yorduğunu söylüyor. Mavi ışık, uyku hormonunu baskılayarak derin uykuyu engelliyor. Bu da cildin kendini yenilemesini, bağışıklık sisteminin güçlenmesini ve beynin dinlenmesini zorlaştırıyor.

ERKEN YAŞLANMANIN GİZLİ NEDENİ

Kalitesiz uyku yalnızca yorgun hissetmeye yol açmıyor. Uzun vadede cilt kırışıklıklarını artırıyor, hafıza sorunlarına zemin hazırlıyor ve metabolizmayı yavaşlatıyor. Yapılan araştırmalar, düzenli uyku uyumayan kişilerin biyolojik yaşının daha hızlı ilerlediğini ortaya koyuyor.

ÇÖZÜMÜ OLDUKÇA BASİT

Uykudan en az 1 saat önce ekranlardan uzak durmak, kafein tüketimini azaltmak ve karanlık bir ortamda uyumak hücreleri koruyor. Uzmanlar, "Gece uykusu en güçlü gençlik iksiridir" diyerek özellikle gençlerin bu hatadan uzak durması gerektiğini vurguluyor.