İktidarın gözde müteahhitlerinden Erman Ilıcak’ın şirketi Rönesans Holding, bir ihale daha aldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yaşadığı Beştepe Sarayı ve Marmaris Okluk Koyu’ndaki yazlık sarayı yapan ve Ayyıldız Savunma Karargahı inşasını da sürdüren Holding, İstanbul Bezmialem Vakıf Üniversitesi 2’nci etap hastane binasının da ihalesini aldı.

Hastane için ilk olarak 2022 yılında 1 milyar 577 milyon 900 bin TL’lik sözleşme yapılmış ve bu ihaleyi de Holding’in şirketi REC İnşaat almıştı. Bu bina bitmeden 2’nci etap ihalesi yapıldı. 2’nci etap 1 milyar 315 milyon TL’ye mal olacak. Bu ihaleyi de REC İnşaat aldı. Ilıcak’ın kasasına toplamda 2 milyar 892 milyon lira girecek.

Erman Ilıcak

105 MİLYAR TL’Yİ AŞTI

İstanbul Fatih’teki Bezmialem Vakıf Üniversitesi yeni hastane binası inşaatı ve altyapı ile çevre düzenlemesi işi için TOKİ ilk olarak 14 Ocak 2022’de ihale düzenledi. Pazarlık usulü ile yapılan ihaleyi Rönesans Holding’in alt şirketi REC İnşaat aldı. Hastanenin 2023 yılı ağustos ayında tamamlanacağı bildirildi. Ancak henüz tamamlanamadı.

Rönesans Holding ve bağlı şirketi olan REC Uluslararası İnşaat, 2018 yılından bu yana Ayyıldız Karargahı hariç 105 milyar TL’yi aşkın ihale aldı.

Bezmialem Üniversitesi’nin 2’nci etap ihalesini de Rönesans Holding aldı.

İhale zengini holding

İhalelerin gözde isimlerinden Rönesans Holding’in aldığı bazı ihaleler şöyle: Cumhurbaşkanlığı Sarayı ihalesi 2015’te 1 milyar 370 milyon liraya (560 milyon dolar) sonuçlandı. Okluk Koyu Yazlık Sarayı da 2018’de 640.5 milyon liraya ihale edildi. Rönesans, Yargıtay Hizmet Binası’nı 1 milyar 629 milyon, Ankara Adalet Sarayı’nı 23 milyar 998 milyon, İstanbul Sancaktepe Şehir Hastanesi’ni 16 milyar 138 milyon ve Cerrahpaşa Hastanesi üst yapı inşasını 2 milyar 60 milyon lira bedelli ihalelerle kazandı.