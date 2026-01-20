İktidarın milyonlarca emeklinin insani standartlarda yaşaması için gelen talepleri ‘bütçe yok’ diyerek reddederken, kendisine yakın müteahhitlere olan ödemelere fahiş zamlar yaptığı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın da müteahhidi olan Rönesans Holding’in yapımını sürdürdüğü Ankara Adalet Sarayı’nın yapımına ayrılan bütçe 5 yılda 13 kat artırıldı. 2024’te bitmesi planlanan binanın ne zaman biteceği ise meçhul.

EN PAHALISI OLACAK

Türkiye'nin en büyük ve en maliyetli Adalet Sarayı olan bu binanın maliyeti 2021’de 2.8 milyar lira olarak hesaplanmıştı. Aradan geçen 5 yılda açılan yeni ihaleler ve enflasyon ile maliyet artışlarının da etkisi ile 36 milyara çıktı. Yani aynı binanın yapım maliyeti 5 yılda tam olarak 13 kat artmış oldu. İktidara yakınlığıyla bilinen Erman Ilıcak’ın sahibi olduğu Rönesans Holding’e olan ödemeyi 13 kat artıran iktidar aynı sürede en düşük emekli aylığını yalnıca 7 kat artırarak 2.904 TL’den 20 bin TL’ye çıkardı. İktidar, muhalefetin ve emekli örgütlerinin zam taleplerini ise ‘bütçe yok’ bahanesiyle geri çevirdi. Rönesans Holding’e uygulanan bu ayrıcalık emekliyi, “Biz de Erman Abi’nin zammından istiyoruz” dedirtti.

BİTMEYEN SARAY

2021’de programa alınan Ankara Adalet Sarayı, 2024’te bitecek ve 2 milyar 891 milyon liraya mal olacaktı. Ancak 2022’de Saray’ın bitiş tarihi 2025’e ertelendi ve maliyet de 3 milyar 843 milyon 691 liraya çıktı. 2023’e gelindiğinde maliyet 13 milyar 240 milyon TL’ye yükseldi. 2024’te bitiş tarihi 2027’ye ötelendi ve maliyet 29 milyar 772 milyon TL’ye fırladı. Saray halen bitmedi ve 2026’ya girilince maliyet yine katlanıp bu kez 36 milyar oldu ve 2027’de biteceği açıklandı.

Erman Ilıcak

‘iktidar Gözdelerine kıyamadı’

2021’de inşaatı başlayan ve 2024’te teslim edileceği söylenen Saray, halen bitmedi ve 5 yılda açılan ihalelerle maliyet katlanıp 36 milyar lira oldu. Bu durum “İktidar gözdelerine ‘kaynak yok’ diyemedi” yorumlarına sebep oldu.

2018’den bu yana 105 milyar TL’lik ihale aldı

Ankara Adalet Sarayı’nın müteahhidi, Rönesans Holding’e bağlı olan REC Uluslararası İnşaat Şirketi. Bu şirket Türkiye’ye Başkanlık sisteminin geldiği 2018 yılından bu yana 105 milyar TL’yi aşkın ihale aldı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Okluk Koyu Yazlık Saray, Yargıtay Hizmet Binası, Sancaktepe Şehir Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi gibi milyarlık projelerin ihalesini alan Rönesans Holding; Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarını aynı çatı altında toplayacak olan ve maliyeti açıklanmayan Ankara’daki ‘Ayyıldız’ karargahını da yapacak.