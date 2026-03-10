UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray ile Liverpool, RAMS Park’ta karşılaştı. Galatasaray, rakibini 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantajı eline geçirdi.

SÖZCÜ yazarları Erman Toroğlu, Ercan Taner ve Yasin Yıldırım, SÖZCÜ TV'de yayınlanan 'Karşı Karşıya' programına bağlanarak Galatasaray'ın dev zaferini yorumladı.

ERCAN TANER: İlk maçı kazandı Galatasaray... Ve çok iyi bir futbol ilk devre özellikle... Fark biraz daha artabilirdi. Ve şunu söyleyeyim şimdi artık rövanşta çeyrek finale sadece bir maç var. Avrupa'nın en önemli statlarından birinde forma giyecek Galatasaray... Anfield Road Stadı tarihi bir stat... Nasıl Liverpool İstanbul'da seyirci karşısında çok zorlandıysa aynı zorluğu Galatasaray da Anfield Road'da yaşayabilir. Ama Galatasaray'ın bu akşamki oyun yapısı, Liverpool karşısındaki mücadelesi tabi ki rövanş için bizleri umutlandırıyor. Ve rövanş da baya zorlu geçecektir. Hem Liverpool kuşkusuz Galatasaray için de öyle... Maçın ilk dört dakikasında 'Eyvah' dedim ben kendi kendime... Çünkü savunmadan çıkarken bireysel anlamda çok hata yapılıyordu. Fakat 7. dakikada kazanılmış bir korner ve Osimhen'in topu indirmesi, Lemina'nın da ağlara göndermesiyle oyunun bütün kontrolü Galatasaray'a geçti. O Galatasaray'ın bildiğimiz baskısı, sıcak temasla topu kazanması, başarılı oyunu ve maçın ilk yarısında dediğim gibi az önce 2-0 olabilirdi mesela karşılaşmanın ilk yarıda... İkinci yarıda ben Liverpool geri dönmek için nasıl bir hamle yapacak dedim ama Galatasaray buna kesinlikle müsade etmedi. Liverpool'un son 10 dakika içinde beraberlik arayışları vardı. Biraz duran toplara umutlarını bağlamışlardı. Buna rağmen ben Galatasaray'ın oyununu çok beğendim. Ancak henüz her şey bitmedi. Rövanşta da çok zor bir maça çıkacak Galatasaray... 6 defa bu kupayı müzesine götürmüş bir takımdan bahsediyoruz. Ama 1-0 yine de bir avantaj tabi...

ERMAN TOROĞLU: İlk 45 dakika bitti. Yani 90 dakikanın ilk 45 dakikası bitti. İlk 45 dakikayı Galatasaray 1-0 kazandı. Bu Galatasaray enteresan bir takım ve camia diyeyim. Yani Türkiye'de bazı şeyler yapıyorlar. Oynamıyorlar, şu oluyor, bu oluyor ama Avrupa'da hakikaten farklı oynuyorlar. Peki bu akşam ne oldu? İlk 10 dakika sanki Liverpool ağır basacak gibiydi ama sonra Galatasaray doğru oynadı ve iyi işler yaptı ve maçı kazandı. Ama maç bitmedi. İlk 45 dakikayı kazandı Galatasaray... Ama güzel bir olay... Bunlara bizim ihtiyacımız var. Çünkü Şampiyonlar Ligi çok zor bir yer... Çok kalite bir yer... İnşallah bu turu da geçer Galatasaray... Tabi orada çok zorlanacak Galatasaray... Ama şimdi o zorlanmayı düşünmeyelim. Bu akşamın keyfini yaşayalım. Ama yarından sonra da o maçı düşünmek lazım. İnşallah Galatasaray turu geçer. Şimdi orada Galatasaray'ın bunu koruması lazım... Turu geçmesi lazım... Yalnız şu var Osimhen'e biraz daha yardım etmek lazım... Çok mücadele ediyor. Çok yalnız kalıyor. Ona biraz omuz vermesi lazım Galatasaraylı oyuncuların... Ayrıca söylüyorum. Galatasaray'da tek tek oynayacak oyuncular var. Liverpool'da 11 kişi beraber oynuyorlar. Aramızdaki fark o... İngiliz takımları yere düşen adamı sevmezler. Yere düşmeyeceksin. Yere düşersen kavgada falan üstüne basarlar. Onun için Galatasaray'ın yere düşmeden orada çatır çatır mücadele ederse bu işi geçebilir fikrindeyim.

YASİN YILDIRIM: Galatasaraylılar için, Türk futbolu için önemli bir gece... Galatasaray 5 ay önce yenmişti. Yine bu kez Liverpool'a aynı tarifeyi uyguladı. Kolay bir şey değil bir İngiliz takımını iki kez kendi sahanızda yenmek. Önemli bir iş... Liverpool eski Liverpool değil dense de Liverpool Liverpool'dur. Onların da amacı Şampiyonlar Ligi'nde öne çıkmak. Çünkü kendi liglerinde çok iyi değiller. Bugün Galatasaray çok iyi bir futbol oynadı bence... Özellikle maça aslında iyi başlamamıştı. Çok basit hatalar yapıyordu ama bir kornerde çalışılmış bir organizasyonda Lemina attı. Daha 7. dakikada attığı golün ardından bir daha gol yemedi. Daha da pozisyonlara girdi. İptal edilen birer gol var karşılıklı... Tabi ki iki ayaklı bir maç... Rövanş haftaya 18'inde Anfield'da... Zor bir deplasman... Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 yenip ecel terleri döktüğünü de unutmamak lazım... Skor avantajına rağmen İtalya'da çok can çekişmişti Galatasaray... Liverpool'da da zor bir maç bekliyor yine... Davinson cezalı duruma düştü ama neresinden bakarsanız bakın bugün kazanmak önemliydi.