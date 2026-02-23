Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği’ni konuk etti. Sözcü yazarı Erman Toroğlu mücadelenin devre arasında Sözcü TV’ye açıklamalarda bulunuyor. Toroğlu Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçındaki pozisyonları usta yorumlarıyla değerlendirdi.

Erman Toroğlu'nun ilk devrenin ardından yorumlarından öne çıkanlar şöyle oldu:

"Geriye kaçıyorlar, basamıyorlar. Fenerbahçe namağlup takım ama bu maç her şey olabilir. Değişebilir. İkinci yarıda ne olur bilemiyorum. Hakem açısından şimdilik maç iyi gidiyor. Trabzon ve Galatasaray maçındaki hakemleri düşününce... Onlar hakkında da maç sonunda iki laf edeceğim.

"İŞİN İÇİNE 'AMA' GİRDİ Mİ..."

Kural tamam da pozisyonun ruhu ne? Onu çözebiliyor musun? O zaman hakem olursun, o zaman yorumcu olursun. Herkesin görüşüne saygım var ama benim görüşüm Galatasaray'ın attığı gol net gol, Trabzon'un attığı 2. gol net ofsayt. Hiç kıvırtmaya gerek yok. 'Ama' girdi mi zaten yanlış.

Fener'e de konuşuyoruz 'ama'... La Fontaine'den masallar hocam...

"ADALE SAKATLIĞI HOCAYA YAZAR"

Adale sakatlığıysa bir iş; bir kendine bakmamak, iki yanlış çalışmak. Önce kendine bakmamak... Sonra da yanlış çalıştırma. Bunun da hesabını teknik direktör verir. Böyle sigorta ata ata giden bir takım şampiyonluğa oynayamaz.

Fenerbahçe'nin Avrupa maçı tempolu falan değildi. 15 dakika sonra maçın bittiğini söyledim. Nottingham'ın futbolcularına, koşularına, bir de Fenerbahçe'nin futbolcularına baktım ve 'Maç bitti' dedim. O paraları, milyon Euroları haybeye mi alıyorlar? Ama o paraları onlara verende kabahat var...

"KASIMPAŞA İLK YARIDA FENER'DEN İYİ"

Üç senede bir takım 11 oyuncu değiştirir mi? Bu işin bir ekonomisi, sistemi vardır. Ona göre topçu alır yetiştirirsin. Sonra şampiyonluğa oynarsın... Bak şimdi 3 tane oyuncun gitti...

Galatasaray mağlup olmuş, seyrettiğim Fener'e bak... Kasımpaşa ilk yarıda Fener'den iyi. Dünkü seyrettiğim Beşiktaş ikisinden de iyi. Beşiktaş kavga etmeye başlamış, çok hoşuma gitti. Bu Fenerbahçe ve Galatasaray böyle oynarsa Beşiktaş arkadan bangır bangır gelir, keşke de gelse.

Bu futbolla ikinci yarıyı Fenerbahçe nasıl çıkarır bilmiyorum. Ya Asensio, Talisca çıkar gol atar. İki pozisyonda da kendilerini attılar, hakem de yemedi, söyleyelim."