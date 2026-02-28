Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Sözcü yazarı Erman Toroğlu mücadelenin devre arasında Sözcü TV'ye açıklamalarda bulunuyor. Toroğlu Galatasaray-Alanyaspor maçındaki pozisyonları usta yorumlarıyla değerlendirdi.

Toroğlu'nun devre arasındaki açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Alanya oynuyor gibi gözüküyor. Büyük takımla oynarken 'oynuyor gibi gözükmek' olmaz, gol atacaksın. Büyük takımlarla galibiyet için en az 3 gol lazım. Oynarlar oynarlar, Galatasaray pozisyona girip gol atar, öyle de oldu. Alanya oynuyor ama atamıyor. Atamıyorsan götüremezsin.

"YORGUN G.SARAY DEVREDE 1-0 ÖNDE"

Galatasaray'da bir yorgunluk var ama devrede 1-0 galip geliyor. Ülkede futbol kalitesi bu, kusura bakmayın. Galatasaray bence ilk yarıda zorlanmadı. 'Çocuklar oynasınlar, heveslensinler' dedi Galatasaraylı oyuncular.

"OSİMHEN TÜRKİYE'DE KALIRSA GERİYE GİDER"

Sen Osimhen'in sırtına binmiş gidiyorsun. Juventus 11'e 11 oynasaydı farklı olabilirdi. Osimhen Türkiye'de kaldığı müddetçe iyi para alır. Ama Osimhen 1 sene daha oynarsa Türkiye'de kariyeri geriye gider. Bunu kendi de biliyor. İyi oyuncular, iyi oyuncularla oynamak isterler. Osimhen farklı bir oyuncu. Türkiye'de tek başına götürüyor. İtalya'da, İngiltere'de tek başına götüremez."