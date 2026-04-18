Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, kritik maçta Gençlerbirliği'ne konuk oldu.

Sözcü yazarı Erman Toroğlu Sözcü TV'deki "Maç Varsa Erman Hoca Var" programında karşılaşmanın kritik pozisyonları ve hakem performansını yorumluyor. Toroğlu'nun yorumlarından satır başları şu şekilde:

'YAPI DA VAR SAPI DA VAR'

"Fazla maç kritiği yapamayacağım çünkü maçlardan fazla şeyler görüyoruz. 14 yaşından beri bu alemin bir fiil içindeyim. İşte diyorlar ki yapı var. Birileri bir şey yapıyor ama bu duman değil ki yakalayasın. Birilerinden bir şeyler isteyeceksin, devletten yardım yardım isteyeceksin, telefon dinlenmesi yapacaksın. Yakalayabilirsin. Yapı diyorlar kapı diyorlar doğru. Yapı da var kapı da var, bir de kapının sapı var o enteresan. O sapı kim kullanıyor o önemli."

'PAZARLIK OLDU GERİ DÖNDÜ'

"Bu maçın VAR hakemi Antalya maçında görev aldı. Antalya-Konya maçı 10'da bitti havalimanına gitti. Sabah geldi, doğru VAR'a gitti. Bu VAR yüzde yüz tesir eden Fenerbahçe - Beşiktaş maçında konuşulan hakem bugün yine VAR'daydı. Bu hakem babasının oğlu, babası da kardeşi de hakem. Bu MHK bunu düşürüyor. Soruyorlar neden diye, MHK Başkanı seninle çalışmak istemiyorum diyor. Bunun altında çok şey ararım. Bu çocuk mahkemeye veriyor, sonra pazarlık oluyor mahkeme çekiliyor klasmana geri alınıyor. Bu çocuğa bu sene inanılmaz görevler veriyorlar. Derbide neler konuşuldu bugün yine VAR'da, Icardi'nin pozisyonunda çalmadı bence penaltıydı."

'BU SEZON 'SAKIN HA' SEZONU'DUR

"Sonra aktif mi pasif mi ofsayt mı, 5 dakika inceledi iptal etti. Maçı 6 dakika uzattı. Bir ofsayt çizgisi çizildi... Ben Ankara Atatürk Lisesi Fen Bölümü mezunuyum, geometriyi iyi bilirim. Bir çizgi çizdiler saatler sonra, o çizgiyi anlatsınlar gözlerinden öperim. nasıl bir ofsayt bana anlatsınlar. Fenerbahçe de Galatasaray da bence aynı. Susan Fenerbahçe başkanı konuşuyor. Ya başta konuşacaktın ya da susacaktın.

Öyle isimlerden öyle telefonlar ediliyormuş ki sağdan soldan, üç kulüp de gitti görüntülerle, Galatasaray Başkanı 'sakın ha' diye gitti yine bir şey olmadı. Neyin 'sakın ha'sı onu merak ediyorum soruyorum ama soluğu adliyede alıyorum. Bunun cevabını TFF verecek Galatasaray değil. Bu sezonun adı 'sakın ha' sezonudur. Denklemleri birleştirince bir şeyleri görüyorsun."