SÖZCÜ TV’nin yeni programı 'Maç Varsa Erman Hoca Var' gündeme hızlı bir giriş yaptı. SÖZCÜ Gazetesi Spor Müdürü Yasin Yıldırım sordu, usta yorumcu Erman Toroğlu yanıtladı.

Erman Toroğlu, Süper Lig’de 14 Şubat’ta Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev karşılaşma için şu yorumu yaptı:

“En büyük korkum; hakemin çok çabuk kartlara davranıp bir takımı eksik bırakması. Sakin olacak, kartlarını dikkatli kullanacak. Aynı kredi kartı gibi! Fatih Tekke iyi gidiyor onu söyleyeyim. Çok düzgün işler yapıyor. Trabzonspor Türk futbolu için bir ihtiyaçtır. Vallahi şu ana kadar Fenerbahçe başarılı. Trabzon deplasmanı kırılma maçlarından biri.”

"TERİM'İ GEÇMESİ İÇİN 2 UEFA KUPASI ALMASI GEREKİR"

Okan Buruk’un, Galatasaray’ın başındaki performansını değerlendiren Erman Toroğlu, Fatih Terim ile kıyaslanması konusunda çarpıcı sözler sarf etti:

“Okan Buruk’u severim ama elindeki kadroya göre G.Saray iyi futbol oynamıyor. F.Bahçe’ye 8-9 sene fark atması gerekiyordu. Şimdi bahanesi de kalmadı, yedekten sokacağı oyuncular geldi. F.Bahçe’nin santrforu yok! Sende iki tane var, biri Osimhen diğeri İcardi. Okan Buruk’un, Fatih Terim’i geçeceği söyleniyor. Bunun olması için Buruk’un 1 değil 2 tane UEFA Kupası alması gerekiyor! Ayrıca Lucescu’nun kazandığı Süper Kupa’yı da ben Fatih Terim’e yazarım.”

"KANTE'YE BU KADAR PARA VERMEM"

Erman Toroğlu, Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü yıldızı N’Golo Kante için şu yorumu yaptı: “İyi oyuncu da ben bu kadar para vermem bu yaştaki futbolcuya… Adamın 10 yıl önceki değeri kadar para veriyorsun. Ama bunun torunları top oynuyor! Bak Asensio’ya bir şey diyor muyuz? Fenerbahçe’de top Asensio’ya gelsin istiyorum. Çünkü ben güzel maç seyretmek, keyifli hareketler görmek istiyorum.”

"BEŞİKTAŞ'TAKİ O IŞIĞI GÖRDÜM"

Alanyaspor karşısında 2-0 geriden gelip 2-2’yi yakalayan Beşiktaş’ın oynadığı futbolu beğendiğini söyleyen Erman Toroğlu, “Öyle bir takım kuracaksın ki iyi olacak, birbirine uyacak. Beşiktaş takımında o ışığı gördüm, kavga ettiler. Çok güzel maç oldu. Rizespor-Galatasaray maçından daha fazla keyif aldım Alanyaspor-Beşiktaş karşılaşmasından. Kaptan Orkun takımı çok iyi ateşliyor. Skor 2-2 olmuş, 3-2 olmuş beni ilgilendirmiyor. Benim istediğim futbolu oynadılar. Beşiktaş’ı beğendim” diye konuştu.