SÖZCÜ yazarı Erman Toroğlu, SÖZCÜ TV'de Türk futboluna ilişkin kritik açıklamalar yaptı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile arasında geçtiği iddia edilen bir konuşmayı aktaran Toroğlu, olay ifadeler kullandı.

'BİZE YARDIMCI OL TALEBİ'

Özbek ile Hacıosmanoğlu arasında sezon başında yaşanan 'sakın ha' gerginliğini anımsatan Erman Toroğlu "Dursun Özbek, federasyon başkanı ile tartıştığında bir şey söyledi hatırlıyor musun? Sakın aramızda konuşulanı açıklama dedi. Ben onu şöyle duydum doğru mu bilmiyorum, Federasyon başkanına diyor ki Dursun başkan biz bu sene şampiyon olmaya mecburuz durum çok kötü, bize yardım ol destek çık gibi bir cümle sarf ettiği söyleniyor. İnşallah doğru değildir. Bir kulüp başkanı gider başkan biz şampiyonluğa oynuyoruz bize doğru dürüst hakem ver diyebilir." dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, aralık ayında İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir görüşme yapmıştı. Daha sonra Hacıosmanoğlu'na seslenen Özbek, "Sakın ha aramızdakileri anlatma! Bu burada kalsın, asıl işimize dönelim. Eğer çıkarda aramızda konuştuklarımızı anlatırsan, bende çıkar herşeyi ifade ederim" ifadelerini kullanmıştı.