Sözcü yazarı Erman Toroğlu, Sözcü Televizyonu'nda "Maç Varsa Erman Hoca Var" programında Sözcü Gazetesi Spor Müdürü Yasin Yıldırım'ın sorularını yanıtladı. Bu hafta çok konuşulan Galatasaray'ın iptal edilen ve Trabzonspor'un tartışılan golünde verilen kararlar hakkında "Ruh hastası olmak lazım!" diyen Toroğlu, son dakika golüyle 2 puan bırakan Fenerbahçeli futbolculara da yüklendi. Toroğlu'nun yorumlarından öne çıkanlar şöyle oldu:

"Gaziantep-Trabzon maçını izlerken gözlerime inanamadım. Hücum oyuncusu kalecinin önünde, hizasında ve vuruş yapılırken zıplıyor! İnanılır gibi değil. Bu pozisyona gol kararı vermek facia. G.Saray'ın iptal edilen golü de buz gibi gol. Kuralları ben sana 10 defa değiştiririm. Aldatırım seni. Futbolun bir ruhu var. O ruhu bilmiyorlar. O VAR'da kim var? Kim yönetiyor? O VAR odasına giren var mı? O VAR odasına giren arkadaş varsa acaba burunlarını sokuyorlar mı? Artık maçları VAR idare ediyor. Türkiye'de VAR var ama YOK! TFF Başkanı'na da söyledim bunu ama sallamadı. En az 2 sene yabancı VAR hakemi gelmesi lazımdı. Bu TFF Başkanı, bu TFF, bu MHK ve bu MHK Başkanı Türk futboluna hayırlı olsun! Anlayan anlar."

"FENERBAHÇE RUHU YOK 'EURO' RUHU VAR!"

Öte yandan usta yorumcu, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de futbolculara da "Onlarda Fenerbahçe ruhu yok ki, 'euro' ruhu var!" sözleriyle yüklendi:

"Bitiremiyorsan şampiyon olamazsın. Pasta önüne gelmiş, yiyememişsin. Ama sarı-lacivertli futbolcularda Fenerbahçe ruhu yok ki! Euro ruhu var. Takım ruhu olan bir takım bu maçı bitirir. Amatör takım olsa Kasımpaşa'dan 5 dakikada o golü yemezdi. Trabzonspor maçından sonra biz de övdük, havaya girdiler ve Galatasaray'ı korkuttular. Ama Galatasaray bu Fenerbahçe'yi seyredince 'Bunlar nerede şampiyon olacak?' demiştir ve haklılar. Galatasaray da kötü ama bu Fenerbahçe'den takım olarak daha iyiler, yenilmelerine rağmen. Galatasaray'ın bahanesi var. Juventus'a 5 atmış. Sen Nottingham Forest'tan 3 yemişsin. Bahanen de yok."