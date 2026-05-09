Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında tüm karşılaşmalar aynı saatte oynandı. Lider Galatasaray, evinde Antalyaspor'u ağırlarken, en yakın takipçisi Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanına çıktı. Beşiktaş ile Trabzonspor ise Dolmabahçe'de kozlarını paylaştı. Oynanan maçların sonunda Galatasaray, 26. şampiyonluğunu ilan etti.

Sözcü yazarı Erman Toroğlu ise maç sonunda Sözcü TV'deki "Maç Varsa Erman Hoca Var" programında açıklamalarda bulunuyor. Toroğlu, pozisyonları usta yorumlarıyla değerlendiriyor:

'ŞAMPİYON GİBİ OYNAMADI'

"Galatasaray uzun zamandır şampiyon gibi oynamıyordu. Bu yeni olan bir şey değil. Galatasaray'ı tebrik ederiz şampiyon oldukları için Sezon sonunda yönetim ve Okan Buruk şapkayı önüne koyup biz ne yaptık diye düşünmeli..."

'TARİH KAZANANI YAZAR'

"Bu maçın artık teknik analizi yok, penaltıydı ofsayttı yapılmaz. Galatasaray bu maçı çevirdi. Büyük takım gücüyle taraftarıyla çevirdi. Bu kadrosuyla kupa oynadım Avrupa oynadım diyemez. Tarih ofsaytı bilmem neyi yazmaz, şampiyon olanı yazar. Fenerbahçe'yi bir daha böyle yakalayabilirler mi bilmem. Bu Galatasaray'ın önünde şampiyon olamayan Fenerbahçe'nin sorunu. Galatasaray defalarca altın tepside sundu. Fenerbahçe'de iç kavga sürdükçe Galatasaray akıllı davranırsa Galatasaray, Bayern Münih olur..."

'YANLIŞ KİŞİYLE KAVGA ETTİLER'

"Fenerbahçe'nin yönetimleri son yıllarda çok acemiydi kiminle mücadelede edeceklerini bilemediler. Yanlış kişilerle kavga ettiler. Son yıllarda denenmiş biri geliyor şimdi. Hakkımız korur belki diye Aziz Yıldırım'ı getiriyorlar, hakkımızı savunur diye..."

'KEŞKE GALATASARAY'A BAŞKAN OLSA'

"Galatasaray kötü gitseydi Fatih Terim gelir miydi acaba? Hayali başkanlık ama yapmazlar başkan. Keşke gelse. Bu işi bilen, yaşayan artısını eksisini hepsini bilen adam. Keşke gelse Galatasaray'a ya da TFF'ye başkan olsa. Ama yapmazlar. Galatasaray için TFF için avantaj olur. Bu işin her türlüsünü biliyor. Ama getirmezler. Galatasaray'da hiç olmaz."

'TERİM'İ YAKALAMASI ZOR'

"Dursun Özbek'in tedirginliği olabilir. Osimhen'in parası hazır olduğu için 'ben gidersem bu paralara ne olur' diyebilir. Dursun Özbek, para biriktirmiş olabilir kenara. Gelen gideni aratıyor çünkü böyle zamanlarda. O yüzden başka bir rakip çıkar mı diye tedirgin olmuş olabilir, şampiyonluk ertelendikçe...

4 sene üst üste şampiyonluk yaşasa da Okan Buruk'un Fatih Terim'i geçmesi için Kupa 2 ve Süper Kupa'yı alması lazım. O zaman şartları eşitlersin. Ya da Şampiyonlar Ligi'ni kazanacaksın o zaman geçersin. Benim için final de yeter gerçi ama taraftarı bilemem."