Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor’a konuk oldu. Sözcü yazarı Erman Toroğlu mücadelenin ardından Sözcü TV’ye açıklamalarda bulundu.

Toroğlu'nun Sözcü Gazetesi Spor Müdürü Yasin Yıldırım'ın sorularına yanıt verdiği programda Antalyaspor-Fenerbahçe maçındaki pozisyonlara yönelik usta yorumlarından satır başları şu şekilde:

'KABUS YAŞIYORLAR'

"Fenerbahçe yıkım yaşamasın. Tamam eksikleri var ama yedek kulübesi Antalyaspor'u yenebilecek durumda. 2-0'a kadar dalga geçtiler. Sonra sazı ellerine aldılar. Bugün esas Fenerbahçe seyircisi kafayı üşütmüştür. Çıldırmışlardır, sinirlenmişlerdir. Son saniyede top direkten döndü. Fenerbahçeli seyirciler son zamanlarda kabus yaşıyorlar. Kasımpaşa ve bu sonrasında maç..."

"Bu maçta hakem çok konuşulacak. Hakem iki taraf için de çok garip kararlar verdi. Oyunu oynatayım dedi ama oyunu elinden kaçırdı. Dua etsin iki takımın oyuncuları centilmence hareket etti. Fenerbahçe-Galatasaray maçına verseler bu çocuğu aman aman..."

'VAR ÇAĞIRMALIYDI'

"Mert Müldür'ün pozisyonunda hadi hakem görmeyebilir. VAR neden çağırmadı? Niye niye? VAR'a diyecekler ki Juventus-Galatasaray maçındaki pozisyonla bu pozisyon aynı diyecekler. Ben o maçta dedim ki 'Ben olsam Juventuslu oyuncusu atmam.' Niye dedim, oyuncu bastığı yere bakmıyordu. Aşağı inerken altta kaldı adam. Bugün Mert'in ayağına basan adam görüyor, kendini kaçırabilir. VAR'ın yerinde olsam çağırırdım, bir bak derdim.

Biz VAR'ı da daha halledemedik ülkede. TFF inat etti, önce iyi VAR getirelim, iyi eğitim verelim ondan sonra yapmaları lazımdı, yapmadılar. Yapmamak mı işlerine geldi onu da bilemiyorum. Belki de yerli olsun söz dinler diye düşündüler..."

EDERSON YORUMU

"Ederson'un iki golde de hatası var. İkincide topu almaya gidebilir miydi onu bilemiyorum ama şu ana kadar kurtardığı maç yok. Fenerbahçe'de sakatlıklar fırsat maçıdır. Tarık öyle oynadı ve iyi oynadı, bırak bu maçta da oynasın. İlk golde inanılmaz hatası var Ederson'un. Sen önce bir direğe gel, adamın yoksa kapat orayı. Bu adamın maç kurtardığına denk gelmedim."

'O PARALARA ALMAM'

"Sidiki Cherif'e çok para verdiler. Ben bu paralara almam. Guendouzive Asensio'ya acıyorum, ikisine de yazık oluyor. Özellikle Guendouzi'nin yeri orası değil. Bu adamların kalitesinde 4-5 kişi olacak ki işin rengi değişsin. Kerem iyiydi ama gücü yok. O pozisyonda iki kişi geçmişsin, güçlü vuracaksın bitireceksin orada... Fenerbahçe şanssızlığını kıramamışa benziyor. Şans kuvvetliye gelir. Bilet alırsan piyango çıkar alamazsan çıkmaz. Önce oynayacaksın sonra şansını zorlayacaksın... Çok eksik var o yüzden bir şey de diyemiyorum. Talisca olsaydı, geride Skriniar olsaydı çok başka şeyler konuşabilirdik."