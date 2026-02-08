Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş sahasında Alanyaspor'u ağırladı.
SÖZCÜ yazarı Erman Toroğlu, mücadelenin ardından SÖZCÜ TV'de bol gollü geçen karşılaşmayı usta yorumlarıyla değerlendiriyor.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş sahasında Alanyaspor'u ağırladı.
SÖZCÜ yazarı Erman Toroğlu, mücadelenin ardından SÖZCÜ TV'de bol gollü geçen karşılaşmayı usta yorumlarıyla değerlendiriyor.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.