Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Dolmabahçe'de karşı karşıya geliyor. Sözcü yazarı Erman Toroğlu mücadelenin devre arasında Sözcü TV’ye açıklamalarda bulundu. Toroğlu, nefes kesen derbideki tartışmalı pozisyonları usta yorumlarıyla değerlendiriyor.

Sözcü Gazetesi Spor Müdürü Yasin Yıldırım'ın sorularını yanıtlayan usta yazarın değerlendirmelerden satır başları şu şekilde:

'FUTBOLU BİLMİYORLAR'

"Barış Alper, Avrupa'da dahil her maçta rakibini çekiyor. Formasından çekiyor bizim hakemler de yiyor. Hem Avrupa'daki hem de Türkiye'deki hakemler yemeye devam ediyor. Rakibine yaklaşıyor uyanık, çekiyor kendine adamı kendini atıyor. Zamanında Kubilay da yapardı Galatasaray'da. Mustafa Denizli, Rıza'ya dedik ki 'bu çekiyor yapma' ama o aynı pozisyonda penaltı yaptırdı. Kaç tane penaltı aldı böyle Kubilay. Ama bunu çözecek hakemler nerede bizde. Futbolu bilmezsen çözemezsin. Futbolu bilen hakem yok..."

'Murillo ağır kaldı. Bütün tehlikeler de oradan geldi Beşiktaş kalesine. Beşiktaş defansını arkaya adam kaçırmaması lazım. Şimdi hücum etmeye mecbursun, daha fazla kaçırmaya başlayacak şimdi. Beşiktaş üstüne gidince maç da biraz tatlanacak hocam.'

Erman Toroğlu, maçın bitiş düdüğünün ardından derbiyi SÖZCÜ TV ekranlarında değerlendirmeye devam edecek.