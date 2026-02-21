Süper Lig’in 23. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a konuk oluyor. SÖZCÜ yazarı Erman Toroğlu, Konyaspor-Galatasaray maçının devre arasında Sözcü TV’de değerlendirmelerde bulunuyor.

Erman Toroğlu, değerlendirmesinde "Galatasaray'ın işi Osimhen olmadan zor. Icardi falan hikaye... Icardi gerçi sık sık arkadaşlarına 'Gelin' diyor. Ama arkadaşları Icardi'ye alan yratamıyor. Osimhen'li ve Osimhen'siz fark açık görünüyor. Osimhen hem iştahlandırıyor takımı hem de iştahlı oynuyor. Gazozuna maç yapsa hırslanır. Öyle bir oyuncu... Seneye Osimhen giderse, Icardi kalacak. Vuruş tekniği çok yüksek bir oyuncu... Her ne kadar iyi oynamasa da gol atabilir" dedi.