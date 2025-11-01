Eylül ayı ortalarında Ermenistan Hükümeti tarafından alınana karar 1 Kasım 2025 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.

"YALNIZCA ERMENİSTAN SEMBOLLERİ OLMALI"

Ermeni Meclisinde iktidar milletvekili Artur Hovhannisyan, alınan kararı ilişkin konuştu.

Hovhannisyan'a göre, pasaportta basılı olan Ermenistan Cumhuriyeti damgası, yalnızca Ermenistan Cumhuriyeti'nin devlet sembollerini ifade etmeli.

"DUYGUSAL HİSLERDEN UZAK OLMALI"

Hovhannisyan, "Ermenistan Cumhuriyeti, devlet sembollerinden kaynaklanmaktadır ve Ermenistan Cumhuriyeti damgası devlet sembollerini ifade etmeli ve bu nedenle duygusal, hisli sembollerden uzak olmalıdır." dedi.

Milletvekili, bu adımın amacının Ermenistan Cumhuriyeti hakkında olası yanlış anlamaları ortadan kaldırmak olduğunu belirtti.

Hovhannisyan, "Kullandığımız sembolizm, damgalar vb.'nin yalnızca devlet olma ilkesinden kaynaklanması için elimizden geleni yapıyoruz" diye ekledi.

Bölgesel ilişkilere değinen Hovhannisyan, "Komşularımızla ilişkilerimizde Alma Ata Deklarasyonu'na güveniyoruz ve ister mühür, ister bildiri olsun, her eylemimiz Ermenistan Cumhuriyeti'nin komşu devletlerine hiçbir şekilde tehlikeli mesajlar vermemelidir." dedi.