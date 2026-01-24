Trabzonspor’un Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, kendisine sahip çıkan kulübe en iyi şekilde karşılık vermesi gerektiğini belirterek, bunun için elinden geleni yaptığını ifade etti.

Muçi, Trabzonspor Dergisi'ndeki röportajında, 7 yaşlarında mahalledeki arkadaşlarıyla yerel takımda başladığı futbol hayatının yıllar geçtikçe yaşamındaki en önemli şey olduğunu ve ailesinin de kendisine destek verdiğini anlattı.

Kendisine inanan ve yanında duran birinin olmasının güç verdiğini vurgulayan Muçi, "Fatih hocamızın desteğini net bir şekilde hissediyorum ve bu bana büyük bir güven veriyor. Bana destek oldukları, güvendikleri, beni tercih ettikleri ve arkamda durdukları için hem hocamıza hem de kulübümüze teşekkür ediyorum. Bu güven sahaya da doğrudan yansıyor." ifadelerini kullandı.

Fatih Tekke ile farklı pozisyonda oynasalar da benzer özelliklere sahip olduklarına işaret eden Muçi, "Her teknik adam oyuncularına bu özgürlüğü tanımaz. Ama hocamız özellikle hücum oyuncularına yaratıcılıklarını kullanabilecekleri alanı açıyor. Bu da oyuncuyu hem psikolojik hem futbol anlamında çok daha iyi hissetmesini sağlıyor. Sahada daha cesur ve daha üretken oluyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Muçi, Trabzonspor'un çok büyük ve tarihinin başarılarıyla dolu bir kulüp olduğunu belirterek, "Burada olmak benim için önemli bir fırsat ve ben de bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Size sahip çıkan kulübe en iyi şekilde karşılık vermek, en iyi hizmeti vermek zorundasınız ve ben de bunu yapmaya çalışıyorum." şeklinde konuştu.

Farklı pozisyonlarda oynayarak takıma farklı şekillerde katkı veren bir oyuncu olduğunu anlatan Muçi, sahada çift santrfora yakın bir pozisyonda oynarken kendisini rahat hissettiğini ama esnek ve değişebilir özelliğe sahip olmasıyla da joker gibi değerlendirilmeyi avantaj olarak gördüğünü kaydetti.

Taraftar futbolu tutkuyla yaşıyor

Bordo-mavili taraftarın futbolu çok etkilediğini, Trabzonspor'u çok sevdiğini ve sahiplendiğini dile getiren oyuncu, şöyle devam etti:

"Güçlü taraftarı olan takımlar için bu büyük bir avantaj. Trabzon'da insanlar takımı çok seviyor, sahipleniyor. İnanılmaz bir tutkuyla yaşıyorlar futbolu. Biz profesyonellerin bahanesi yok, kötü sonuç alsak bile bir sonraki maçta mücadele etmek zorundayız. Taraftarın tepkisi sevgiden geliyor. Ama biz sahaya çıktığımızda her zaman elimizden gelenin en iyisini vermeliyiz."

Orta saha oyuncusu, her zaman çok çalışmaya, hayatta iyi bir insan olmaya odaklandığını belirterek, "Her şeyi kontrol edemezsiniz. Bazı şeyler sizin dışınızda gelişir." ifadelerini kullandı.