Trabzonspor'un yıldızı Ernest Muçi, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sözlerine Edin Vişça’ya geçmiş olsun dileklerini ileterek başlayan Ernest Muçi, “Edin Vişça’ya geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Buradaki en yakın olduğum isimlerden biri kendisi. En kısa zamanda aramızda görmek istiyoruz kendisini” dedi.

RAMS Başakşehir maçı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Muçi, “Bizim adımıza çok önemli bir maçtı. Puan tablosunda tepede kalabilmek ve farkın açılmaması adına önemli bir maçtı. Kazanmak çok önemliydi. Şimdi devam etmemiz gerekiyor. Yine en iyi şekilde çalışmalarımıza devam edip önümüzdeki maçlara yine aynı hızla çıkmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

'BEKLENTİ BENİ ETKİLEMİYOR'

Ernest Muçi, oynadığı kulüplerde beklentinin her zaman yüksek olduğunun altını çizerek, “Büyük beklentilerin beni etkilemediğini söyleyebilirim. Ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Benim yapmam gereken şey iyi çalışmak ve sıkı çalışmaya devam edebilmek. Daha sonra da devamının geleceğini düşünüyorum. Odaklanmış durumdayım. Burada çok güzel bir aile ortamı var. Genç bir takımımız var. Ben işime odaklanarak en iyisini yapmaya çalışıyorum” sözlerine yer verdi.

Takımda iyi bir rekabet ortamının olduğunu söyleyen Muçi, “İyi bir rekabet ortamı var. Çünkü takımımız iyi oyunculardan kurulu. Antrenmanlarımız dahi rekabet içerisinde geçiyor. Herkes elinden gelenin en iyisini yaparak takıma katkı sağlamaya çalışıyor. Taraftarlarımızın son golden sonraki sevinçlerini gördüm. Onları o şekilde mutlu görmek bizleri de ayrıca mutlu etti” dedi.

Ernest Muçi sözlerine şöyle devam etti: “İki aydır buradayım. Adaptasyon sürecim de her geçen gün daha iyiye gidiyor. Ailem de artık yanımda, dolayısıyla hem kulüp hem şehir hem de buradaki ortama ayak uydurmak daha kolay ve hızlı oluyor. Adaptasyon sürecimin bu nedenle daha iyiye gittiğini söyleyebilirim. Benim de burada yapmam gereken şey maçlara ve antrenmanlara odaklanmak ve en iyimi verebilmek. Ben de onu yapmaya çalışıyorum.”

'FATİH TEKKE'NİN ROLÜ BÜYÜK'

Geliş sürecinde Teknik Direktör Fatih Tekke’nin etkisinin olduğunu dile getiren Muçi, “Hocamız aslında buraya geliş sürecimde çok önemli bir rol üstlendi. Kendisi bana inanan insanlardan bir tanesiydi. Sözleşme imzalarken de bana inandığını ve güvendiğini ifade etti. Bu nedenle geliş sürecimde hocamızın çok önemli bir etkisi var. Kendisine teşekkür ederim bana inandığı için. Bazen antrenmanlarda gayet iyi iş çıkarırken maçlarda istediğiniz şeyleri yapamayabiliyorsunuz ama bana hocamız tarafından söylenen şey ‘Devam et, bu olacak’ oldu. Ben de bunu yapabildiğim için hem hocamızın güvenini boşa çıkarmadığım hem de herkesi mutlu edebildiğim için çok mutluyum. Ben çalışmalarıma devam ediyorum. Dolayısıyla en iyi sonuçlar da gelecektir” ifadelerini kullandı.

Ernest Muçi, 2019-2020 sezonunda Laçi deplasmanında attığı iki gol ve o sezon Arnavutluk Ligi’nde yaşadıkları şampiyonlukla ilgili, “Bizim adımıza o maç da çok önemliydi. Bu maç da benzer senaryoda gelişen bir maç oldu. Takımımızın şampiyon olabilmesi için elinde bütün imkânlar var. O başarıya ulaşabilmek için yapmanız gereken şey çok çalışmak ve bu durumun hayalini kurmak. Yine aynı şeyi yapabiliriz. Çünkü şehir ve kulüp birbiriyle iç içe geçmiş durumda. İnanılmaz bir ortam var. Tabii ki ‘Neden olmasın?’ diye düşünüyorum. Umarım aynı sonla karşılaşırız yeniden” dedi.

Muçi açıklamalarının son bölümünde şu ifadelere yer verdi: “Şu an kiralık bir sözleşmem var. Burada mutluyum. Tabii ki devam etmek isterim. Bütün maçlarda en iyimi vermeye çalışıyorum. En iyisini yapmak benim görevim. Geleceğin ne getireceğini hep birlikte göreceğiz. Maç maç elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum.”