Transfer sezonunun kapanmasına sayılı günler kala Süper Lig'de sürpriz bir transfer gerçekleşiyor.
Trabzonspor, Beşiktaş'ın yıldız oyuncusunu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
KİRALIK ANLAŞMA
TRT Spor'un haberine göre; Trabzonspor, Beşiktaş'ta forma giyen Ernest Muçi'yi kadrosuna katmak için anlaşma zemini sağladı.
Anlaşma şartlarına göre Arnavut futbolcunun bordo mavili ekibe 1 yıllığına kiralık olarak transfer olması bekleniyor. 24 yaşındaki futbolcu Şubat 2024'te Legia Varşova'dan Beşiktaş'a 10 milyon Euro bonservis bedeliyle imza atmıştı.