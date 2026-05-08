Beşiktaş'ın sezon başında Trabzonspor'a 8.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ernest Muçi'nin, Karadeniz ekibindeki geleceği hala belirsizliğini koruyor. Bordo-Mavililerin, Arnavut futbolcunun bonservisini satın almaya karar vermeleri halinde Beşiktaş'a 10 Mayıs'a dek kararını bildirmesi gerekiyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin 25 yaşındaki '10 numaraya' sıcak baktığı bilinirken, Bordo-Mavililerin indirim talebine Beşiktaş olumsuz yaklaşıyor.

Öte yandan Arnavut basınına göre Muçi, başta Alman ekibi Stuttgart olmak üzere Avrupa'nın kalburüstü kulüplerinin de yakın takibinde. Stuttgart yetkililerinin, oyuncunun durumunu sormak üzere Beşiktaş yönetimiyle temasa geçtiği iddia edildi.

Bu sezon Bordo-Mavili formayla 38 maça çıkan Muçi; 13 gol ve 8 asistlik skor katkısı sağladı. 25 yaşındaki hücumcunun Transfermarkt'a göre piyasa değeri ise 11 milyon euro...