Süper Lig ekibi Hesap.com Antalyaspor, Emre Belözoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük görevi için Erol Bulut ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Kırmızı-beyazlıların resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Erol Bulut ile prensip anlaşmasına varmıştır. Teknik direktörümüz Sayın Erol Bulut için 13.10.2025 Pazartesi günü saat 14.00’te imza töreni düzenlenecektir. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadelerine yer verdi.

Süper Lig'de daha önce Fenerbahçe, Malatyaspor, Alanyaspor, Gaziantep FK'de teknik direktör olarak görev yapan Bulut, en son İngiltere Championship'te 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında Cardiff City'i çalıştırdı.