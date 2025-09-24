Türk pop müziğinin usta ismi Erol Evgin'den 'Perperişan' şarkısı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve dün savcıya ifade veren Mabel Matiz'e destek geldi. Evgin, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"56 yıldır ülkemin her köşesinde konser verdim. Hani 'Edirne'den Ardahan'a' deriz ya... Öyle!"

"İnsanların aynı şarkılarla hüzünlenip, aynı türkülerle coştuklarını gördüm."

"Şarkılar ve türküler ortak duygularımızın ifadesidir. Hele türkülerimiz halkın en içten duygularını dile getirir."

"Türküler bazen 'Ferman padişanın, dağlar bizimdir' der, düşündürür, bazen de 'Oturduk Nazmiya'mla meme pazarluğuna' ya da 'Kaytan bıyıklarımı sürsem nerelerine' der, güldürür bizi."

"Ayıbı, günahı yoktur türkülerin... Şarkılar ve türküler yaşamın zorluklarına ilaçtır, merhemdir, antidepresandır."

"Zor dönemlerde şarkılarımızı, türkülerimizi hep bir ağızdan söyleyerek moral bulur, rahatlarız. Dileğimiz, şarkıların, türkülerin sanatçıların festivallerin yasaklanmamasıdır."

NE OLMUŞTU?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne verdiği dilekçede 'Perperişan' adlı şarkının içeriğinin aile kurumuna zarar verebileceğini, çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceğini, kamu düzenini bozup toplumda infiale yol açabileceğini öne sürmüştü.

Dilekçede ayrıca vatandaşların şarkıyı "Türk örf ve adetlerine aykırı olduğu" gerekçesiyle CİMER'e şikayet ettiği belirtilmişti.

Şarkı YouTube, Spotify ve Apple Music'te erişime engellendi.

İçişleri Bakanlığı'nın da Mabel Matiz hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından şarkıcı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "müstehcenlik" suçu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Matiz dün soruşturma kapsamında Çağlayan Adliyesi'ne polis eşliğinde gelip savcıya 1 saat ifade verdi.

Üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini ifade eden şarkıcı, şarkının sözlerinde müstehcenlik içeren bir kasıt ya da amaca yer vermediğini belirtti.

İfadesinin ardından adliyeden ayrılan Mabel Matiz hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol getirildiği öğrenildi.

Şarkının sözleri şöyleydi:

Canıma yetti belalı bekarlık

Yanmalı hangisine?

Ne yapıp etmeli, oğlanı sormalı

Bir koşu annesine

O bana gelmeli, tadıma varmalı

O cici toy bebe onun nesine?

Diyo şeytan 'üstüne atla da sal kuşu hanesine'

Yanıma yatmalı

Canım ister soysunlar beni

Onla bi yastığa koysunlar

Perperişan bulsunlar beni

İster çarmıha gersinler

Hani ikimiz bi gömlekte

Kalmaz bu muallakta

Kara sevdam, dönmek yok

İsterse topa koysunlar