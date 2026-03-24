Erol Köse’nin evinde ve yakın çevresinde bulunan diğer notlarda da sağlık durumuna ve ALS hastalığı şüphesine ilişkin ayrıntılı değerlendirmelerin bulunduğu belirtildi.

Yazılarında tedavi sürecine, kullandığı ilaçlara ve yaşadığı ciddi sağlık sorunlarına değinen Köse’nin, olası durumlar için çeşitli tıbbi notlar ve talimatlar da bıraktığı ifade edildi.

tv100'den Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre, Köse’nin yazdığı diğer iki mektubun detayları ortaya çıktı. Doktorlara hitaben yazıldığı belirtilen ikinci mektupta, ALS sürecine dair değerlendirmeler ile tedavi ve ilaç kullanımına ilişkin notların yer aldığı aktarıldı. Mektupta şu ifadeler bulundu:

'BU NOTU BİLİNCİMİ KAYBEDERSEM DİYE YAZIYORUM'

“Sayın tıp yetkilisi veya emniyet görevli kardeşlerim, iyi hissetmiyorum, yazma gereği duydum.

1 yıl önce kalbime 4 stent takıldı, ağır geçti. Son bir haftadır çok kötü durumdayım; vertigo, presenkop, dizziness, kas güçsüzlüğü, tansiyon ve nabız sorunları ile otonom disfonksiyon yaşıyorum. Aşırı terleme, halsizlik ve zayıflama var. Teşhis konulamadı.

Nörolojiye gittim, ALS dediğim için kabul etmediler, evham dediler ve Xanax verdiler.

Ben doktorum ve sanatçıyım.

Oysa tüm veriler ortada. Ölürsem kalp krizinden değil, ALS’ye bağlı solunum yetmezliğinden olur diye düşünüyorum. Zaten tedavisiz bir hastalık. Geçmişte kaza geçirdim, bu nedenle her gün 150 mg Tramadol kullanıyorum (reçeteli ağrı kesici) ve kalp için kan sulandırıcı ile tansiyon ilacı alıyorum. Bunlar öldürmez.

Başıma bir şey gelirse, ALS’ye bağlı solunum yetmezliği ve bunun sonucu karbondioksit birikmesi (hiperkapni) nedeniyle olur, özellikle uykuda. Bu vertigomu ve sersemliği de açıklıyor diye düşünüyorum.

Acil servise gidersem kan gazında CO2’ye bakılsın. Sadece O2 ölçmek yeterli değildir. CO2 yüksekse O2 verilmesin, ters tepebilir. CO2’yi azaltmak için cihazlar vardır.

Bu notu, bilincimi kaybedersem diye yazıyorum; ibraz edilsin ve işlemler hızlandırılsın diye.

Alerjim yok.”

'ÖLÜM STRESİ BAŞLADI VE HIZLA İLERLEDİ...'

Köse’nin üçüncü mektubunda ise sağlık durumunun ilerleyişine ilişkin şu ifadeler yer aldı:

“Aşırı zayıflama oldu, kaslar eridi, sol kol ve bacak ve el tutmaz oldu. Yoğun kas seyirmesi oldu, solunum kas zafiyeti oldu, sindirim sistemi bloke oldu, nörojenik barsak oldu, otonom disfonksiyon oldu, aşırı terleme oldu, tansiyon ve nabız bozuldu, postural hipotansiyon ve POTS oldu. Santral vertigo oldu, uyku bozukluğu oldu, dizziness oldu.

Normal ALS’den farkı olan atipik olarak motor nöron bozukluğu yanında otonom bozukluklar oldu, ki çok nadir olur bu.

Bunlar yoğun olarak 1,5 yıl önce stent takıldıktan sonra ölüm stresi ile başladı ve hızla ilerledi.

Kaçınılmazdı durum. Acz ile ölümü bekledim ve bu noktaya geldim.

Tören vs istemiyorum, küçük bir camide çok yakınlar defnetsin.

Her şeyin sorumlusu benim.”

SANDALYENİN ÜZERİNDE TABURE

Sarıyer Maslak'ta bir sitede yaşayan Köse, 16'ncı kattan düşmesinin ardından olayın kaza mı yoksa intihar mı olduğu yapılacak incelemelerle netleşecek.

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, yapılacak soruşturma ve otopsi işlemleri sonucunda ayrıntılı olarak bilgi verileceğini belirtti.

Köse'nin evinin balkonunda sandalyenin üzerine tabure konulduğu görüldü. İddiaya göre Köse buraya çıkarak hayatına son verdi.