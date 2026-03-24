Sarıyer'de bulunduğu binanın 16'ncı katından düşerek hayatını kaybeden yapımcı Erol Kösenin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından kızına teslim edildi. Maslak'ta dün bulunduğu binanın 16'ncı katından düşen yapımcı Erol Köse olay yerinde hayatını kaybetmişti. Köse'nin cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

Bugün işlemleri tamamlanan Erol Kösenin cenazesi kızı Dijan Nazlan Köse'ye teslim edildi. Cenazeyi almaya gelen kızı Dijan Nazlan Köse'nin üzgün olduğu görülürken, yakınları Köse'yi yalnız bırakmadı.

Cenaze, Zincirlikuyu Camii'nde bugün ikindi namazı sonra kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

''KIZI HASTANEYE KALDIRILDI'' İDDİASI

Ünlü yapımcı Erol Köse’nin vefatı magazin gündemindeki yerini koruyor. Köse'nin kızı Dijan'ın, haberi alır almaz Ulus'ta bir hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Gazeteci-spiker İlker Köse, durumu katıldığı TV8 canlı yayınında takipçilerine aktardı.

İlker Köse, Ece Erken'e yaptığı açıklamasında “Ben kızına haberi veremedim ama dün kızı öğrenir öğrenmez hastaneye kaldırıldı, tedavisi devam ediyordu. Bu bilgiye ulaştım.” ifadelerini kullandı. Dijan'ın kısa süre önce Türkiye’ye döndüğü de söylenenler arasında.



Kızı sosyal medyadan cenaze töreniyle ilgili detayları paylaştı.





''ESKİ EŞİNE DE HABER VERİLDİ''

Erol Köse'nin kızıyla iletişim kuramadığını belirten İlker Köse, “Bir kere aradım, teyzesine ulaştım. Ayrıca eski eşine haberi Mevlüt Bey verdi” dedi.

Ailenin durumu ve Dijan’ın sağlık süreci hakkında detaylar sınırlı olsa da, yaşananlar magazin gündeminde dikkat çekti.





Baba ve kızın geçmişte paylaştığı fotoğraf, takipçileri duygulandırdı. Sosyal medyada birçok kişi fotoğrafa yorum yaparak duygularını paylaştı.





