Türkiye'de 90'lı yılların en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Erol Köse, yapımcılık kariyerinde yakaladığı başarıların yanı sıra sivri açıklamaları ile uzun yıllar gündemde yer aldı.



61 yaşındaki Köse, ALS hastası olduğunu belirterek, Maslak'ta bulunan bir rezidansın 16. katından aşağı atlayarak yaşamına son verdi. Geride bıraktığı notta kedisine iyi bakılmasını isteyen Köse'nin vasiyeti de ortaya çıktı.



'CENAZEMİ POLAT YAĞCI'YA EMANET EDİN'



Köse, bıraktığı mektubunda "Beni vakit namazı sonrası törensiz şekilde defnedin. Cenazemi de Polat Yağcı'ya emanet edin" ifadelerine yer verdi.



Ünlü yapımcının vefatından yaklaşık bir hafta önce sahip olduğu tüm telif haklarını kızına devrettiği öğrenildi.